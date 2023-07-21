До Ради надійшла заява Ткаченка про звільнення: коли розглянуть
Джерело:Верховна Рада України
До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення. Її розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
До слова, Ткаченко подав заяву на звільнення у ніч на 21 липня. Він заявив, що ухвалив це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.
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У Раді отримали заяву Ткаченка
Заява від Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою надійшла до Ради по обіді 21 липня.
Як повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
Заява про звільнення від Ткаченка / Фото Верховна Рада
До слова, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури. Окрім того, Президент України наголосив, що в умовах повномасштабної війни всі кошти держави мають йти на захист від загарбників.
Заяви Ткаченка, які гостро зустріли в суспільстві
- Напередодні міністр культури зробив кілька заяв, які у суспільстві зустріли гострою критикою й невдоволенням. Так, Ткаченко вважав, що виділення понад 150 мільйонів на зйомку 53 українських фільмів – абсолютно доцільно в умовах активних бойових дій. Ба більше, у Мінкульті вважали, що "це питання національної інформаційної та культурної безпеки".
- В одному з інтерв'ю Ткаченко також сказав, що вважає доречним надання понад 500 мільйонів гривень зараз на завершення будівництва музею Голодомору. Він стверджував, що це буцімто останній транш, який потрібен для зведення музею.
- Ткаченко також заявив, що у Києві планують декомунізувати щит на "Батьківщині-Мати". На реконструювання щита кошти виділялися не з держбюджету, а з дотацій бізнесу. На заміну радянського символу на український тризуб планували витратити понад 28 мільйонів гривень. Більшість киян виступили за таку ініціативу, проте такі витрати вважають не на часі в умовах активних бойових дій.