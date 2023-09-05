Резніков назвав "найгострішу проблему", яку довелося вирішувати Міністерству оборони

Колишній міністр оборони розказав про труднощі, з якими стикнувся під час війни. Резніков очолив Міноборони ще до повномасштабного нападу Росії на Україну.

Олексій Резніков, якого сьогодні відправили у відставку, оприлюднив текст свого виступу у Верховній Раді. Там він підбив підсумки своєї роботи і роботи очолюваного ним відомства.

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Що було найскладнішим

Він сказав, що після 24 лютого найгострішою проблемою для МО стала зброя.

За оцінкою Генерального Штабу, ресурсів Сил оборони мало вистачити на 2 – 2,5 місяця інтенсивних боїв. Після цього наша армія фізично закінчилася б. Ми добували все, що було можливо і неможливо,

– наголосив ексміністр.

За словами Резнікова, за 18 місяців для Сил оборони придбано, виготовлено на замовлення Міноборони та отримано у якості допомоги:

понад 7 мільйонів артилерійських снарядів, мін, пострілів до танків та РСЗВ;

понад 4,5 тисячі артилерійських систем і мінометів;

близько 3,5 тисячі систем, які захищають наше небо, – від ПЗРК до Patriot’ів;

понад 6,5 тисячі танків, бронетехніки і бронемашин;

понад 2 тисячі вантажівок;

незчисленну кількість стрілецької зброї, радарів, інженерної техніки, різних типів ракет, гелікоптерів, евакуаційних машин та багато іншого.

Менш ніж 2 роки тому нам відмовлялися надати "Стінгери" – зараз наші пілоти, інженери і техніки опановують сучасні західні літаки. Цей результат важко осягнути, адже з 1991 року його ні з чим порівняти,

– підкреслив Резніков.

Україна отримала фізично чи у вигляді зобов'язань воєнної допомоги на суму близько 100 мільярдів доларів.

Кожного разу, коли йшлося про нову зброю, я чув фразу "це неможливо". За танки ми боролися рік. За касетні боєприпаси – від офіційного звернення Міноборони до поставки – 9 місяців,

– згадав він.

За пів року вдалося забезпечити армію та створити резерв у 200 тисяч бронежилетів та понад 120 тисяч шоломів. Підготовку за кордоном пройшли понад 70 тисяч українських воїнів.

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Резніков сказав, що потрібно для перемоги

За його словами, окрім забезпечення фронту, треба "створити образ української армії майбутнього – Future Force Concept, щоб залучити ресурси партнерів через довгострокові програми підтримки, закладені в їхні бюджети". Це, на думку ексміністра, і є реальними гарантіями безпеки.

Для цього проведено огляд спроможностей Сил оборони, який тривав майже рік. Резніков переконує: "є на що спиратися і говорити з партнерами однією мовою".

Переконаний: створення каркасу з довгострокових програм міжнародної допомоги має стати пріоритетом на наступний рік. Якщо оцінювати ситуацію по суті – інтеграція України в НАТО де-факто відбулась. Важливий етап закінчено,

– сказав він.

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А що про куртки

У цьому матеріалі є відповідь Резнікова на запитання про корупцію в Міноборони. Він просить дочекатися слідства, але все ж прокоментував "яйця" та "куртки". На жаль, оборонне відомство останнім часом просто тоне у скандалах: днями стало відомо, що МО закупало за завищеними цінами сухпайки у березні 2022 року.