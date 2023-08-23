Відставка Резнікова: Зеленський вперше прокоментував чутки про можливу заміну міністра оборони

Розмови про потенційну відставку міністра оборони Олексія Резнікова точаться давно. Президент України заінтригував коментарем на цю тему.

Можлива відставка міністра оборони Олексія Резнікова обговорюється вже більше півроку. Однак президент Зеленський вперше прокоментував чутки навколо глави Міноборони 23 серпня під час спільному брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві.

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Відповідь глави держави виявилася доволі стриманою. На запитання журналіста про те, чи планується відставка Олексія Резнікова, а також його призначення послом у Великій Британії, Зеленський зазначив, що коментувати цю інформацію наразі не на часі.

Президент зауважив, що обов'язково дасть пояснення з цієї теми у разі, якщо буде підписано відповідний указ про відставку або призначення.

Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані мною відповідні укази,

– наголосив Зеленський.

У такий спосіб лідер країни відмовився повідомити про ймовірність відставки чинного глави Міноборони.

Чутки про відставку Резнікова