Відставка Резнікова: Зеленський вперше прокоментував чутки про можливу заміну міністра оборони
Розмови про потенційну відставку міністра оборони Олексія Резнікова точаться давно. Президент України заінтригував коментарем на цю тему.
Можлива відставка міністра оборони Олексія Резнікова обговорюється вже більше півроку. Однак президент Зеленський вперше прокоментував чутки навколо глави Міноборони 23 серпня під час спільному брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві.
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Відповідь глави держави виявилася доволі стриманою. На запитання журналіста про те, чи планується відставка Олексія Резнікова, а також його призначення послом у Великій Британії, Зеленський зазначив, що коментувати цю інформацію наразі не на часі.
Президент зауважив, що обов'язково дасть пояснення з цієї теми у разі, якщо буде підписано відповідний указ про відставку або призначення.
Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані мною відповідні укази,
– наголосив Зеленський.
У такий спосіб лідер країни відмовився повідомити про ймовірність відставки чинного глави Міноборони.
Чутки про відставку Резнікова
- Чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова з’явилася на тлі корупційного скандалу в Міноборони щодо закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Тоді декілька топчиновників міністерства отримали підозри в розкраданні коштів. Сам Резніков заявив, що питання його відставки цілком залежить від рішення президента.
- У лютому 2023 року почала ширитися інформація, що Резінкова хочуть перевести до Мінстратегпрому, а на його місце призначать голову ГУР МО Кирила Буданова. Натомість Резніков заявив, що не отримував такої пропозиції від президента Зеленського. Утім, якби отримав таку пропозицію, то відмовився б, бо йому бракує експертності, аби обіймати цю посаду, зазначив міністр.
- Цікаво, що сам Олексій Резніков казав, що він не проти своєї відставки. Він назвав її своєю мрією, а також розповів, як відмовлявся від пропозиції Зеленського очолити Міноборони. Щоправда, залишити посаду Резніков планує вже після перемоги.
- Вже у серпні чутки про ймовірну відставку Резнікова знову почали поширюватися у ЗМІ. Так, повідомлялося, що його начебто можуть призначити послом у Британії замість звільненого Вадима Пристайка. Сам міністр цю інформацію спростував.