Джонсона можуть усунути: чи пришвидшить це допомогу Україні від США

Республіканці ініціюють відставку спікера представників США Майка Джонсона. Таким чином вони, ймовірно, планують заблокувати роботу палати представників аж до виборів президента США.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що відставка Майка Джонсона є дуже невигідною для України. При відсутності спікера питання про допомогу можуть взагалі не поставити на голосування.

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План республіканців

Відставка спікера представників США є ініційована конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка входить до частини радикально налаштованих республіканців. Попри це, тиск на Майка Джонсона відбувається і зі сторони демократів щодо підписання пакета допомоги Україні.

"Зараз збільшується тиск з боку демократів на спікера палати представників США Майка Джонсона. Йому пропонують або погодитись на пакет допомоги Україні на 60 мільярдів, за який проголосували у Сенаті й тоді проблем не буде, або можуть бути інші варіанти. Але ми розуміємо, що Майк Джонсон виконує те, що йому говорить Трамп. Я не виключаю, що у нього може бути ідея заблокувати роботу палати представників США аж до виборів", – прокоментував Чаленко.

Недопустима відставка для України

У випадку відсутності спікера палати представників США законопроєкт про допомогу Україні взагалі не зможуть поставити на голосування.

Зараз вкрай важливо не допустити відставки Майка Джонсона, аби він поставив на голосування сенатський пакет. В іншому разі це ще більше заблокує процес надання допомоги Україні, адже, я вважаю, що переобрання спікера буде фактично зірване,

– наголосив політолог.

Якщо питання щодо допомоги Україні не вирішиться найближчим часом, то це буде дуже затяжний процес.

"Палату представників відкликають з канікул. Цікаво з якого питання: чи виключно щодо можливості відставки Майка Джонсона, чи будуть далі підіймати тему України. Якщо це не вирішать, то буде класична історія, як в дитячому романі" – зауважив політолог.

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