У "Слузі народу" кажуть, що питання відставки Тарана не стоїть

Міністра оборони Андрія Тарана наразі не звільнятимуть з посади. Натомість у парламенті працюють над тим, аби розмежувати повноваження керівництва ЗСУ і Міноборони.

Мови про звільнення Андрія Тарана наразі немає. Принаймні таку думку ЗМІ висловила народна депутатка Ірина Верещук.

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Тарана поки не звільнятимуть

Членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук зазначила, що не хоче коментувати "особистісну складову" відносин Руслана Хомчака й Андрія Тарана.

Водночас вона повідомила, що у Раді працюють над законопроєктом, який розмежує повноваження глав Міноборони і ЗСУ. Про звільнення Тарана, за її словами, мова поки не йде. Цю ж інформацію ЗМІ підтвердили і в Офісі президента.

Кадрові зміни в оборонці: головне

Цього тижня сталися важливі зміни у керівництві Збройних сил України та ООС.

Новим головнокомандувачем ЗСУ 27 липня став Валерій Залужний. На цій посаді він змінив Руслана Хомчака.

Також Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувача ООС.

Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський бачить не синергію між Міністерством оборони та ЗСУ, а конфлікти. Тому і відбулася низка кадрових змін.