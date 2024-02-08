Зв'язки у США і великий досвід: чому Зеленський призначив Сирського на місце Залужного – WP

Володимир Зеленський 8 лютого звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначив на його місце вже екскомандувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Саме на останнього Зеленський вирішив зробити ставку у подальшому веденні війни.

Журналісти Washington Post, з посиланням на українських та американських посадовців, зазначили, що Сирський має більше зв'язків з військовими у США. Також, за словами обізнаних осіб, причиною стало непорозуміння щодо певних питань між Зеленським і Залужним, що призвело до відставки останнього.

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Що криється за звільненням Залужного

Журналісти розповіли, що саме 5 лютого Володимир Зеленський повідомив генералу Валерію Залужному, що незабаром його відправлять у відставку. Тоді, за словами авторів матеріалу, український президент припустив, що зміна керівництва може допомогти забезпечити оновлення в армії.

Водночас у виданні пишуть, що швидка негативна реакція на відставку головнокомандувача ЗСУ у військових лавах, побоювання серед деяких чиновників у Києві та невизначеність на Заході можуть призвести до зворотних наслідків, дозволяючи Москві скористатися ситуацією.

Це також може завдати удару по моральному духу військових на передовій, особливо тому, що досі не було публічного пояснення очікуваного звільнення Залужного,

– зазначили журналісти.

У розмові Зеленського та Залужного, яку описав високопосадовець на умовах анонімності, аби бути відвертим, генерал виклав деякі напутні думки про проблеми, які дістануться його наступнику.

Зокрема, автори матеріали наголосили, що Залужний зазначив, що будь-який новий командир все одно воюватиме з більшою, краще озброєною силою у війні. Тому новому командиру все одно знадобиться потужний приплив додаткових солдатів, щоб компенсувати втрати та відповідати плану Росії направити до бою ще 400 000 солдатів.

У виданні підкреслили, що Залужний не був злий через своє звільнення. Водночас дійсно, стосунки між двома чоловіками зіпсувалися протягом майже двох років війни з Росією. Вони просто не довіряли один одному, заявили представники США та України.

Чи не найсерйознішою розбіжністю між Зеленським і Залужним стала вимога генерала мобілізувати більше солдатів. Один із чиновників наголосив, що кінцева цифра Залужного була близькою до 500 тисяч, але Зеленський відмовився від такої кількості призовів, зокрема, за його словами, через те, що в Україні не вистачає грошей, щоб платити їх без значного підвищення податків для звичайних громадян.

Один із майорів, який командує підрозділом на Сході України сказав, що людей на фронті дійсно не вистачає.

"Навіть якщо це просто оборонні дії, все одно постійно є втрати. Хтось захворів, хтось звільнився за станом здоров'я або когось перевели в тил. Тож охочих сидіти на фактичній лінії фронту стає все менше", – пояснив він.

Чому Зеленський зробив ставку на Сирського

Залужний, хоч і харизматичний, мав репутацію сміливої ​​людини, яка не боїться висловлювати свою думку. Це призвело до випадкових суперечок із його західними колегами, включно з генералом Марком Міллі, колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів, хоча загалом вони мали тісні стосунки й у певні періоди спілкувалися кілька разів на тиждень.

Однак офіційні особи США давно відчували напруженість і недовіру між Зеленським і Залужним. Частково через те, що президент підозрював, що його військовий начальник має політичні амбіції.

Водночас вже генерал Олександр Сирський вважався більш відкритим для деяких командувань США. Він налагодив стосунки з генералом Крістофером Каволі, який, будучи головою Європейського командування США, керував більшою частиною зусиль Пентагону з підготовки та оснащення української армії.

Проте в лавах українських військових є різні думки щодо Сирського. За словами журналістів, деякі кажуть, що його накази часом можуть бути нерозумні, а інші стверджують, що він усунув популярних серед військових командирів.