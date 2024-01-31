Хто міг прийти на місце Залужного у разі його відставки: The Economist назвав кандидатури

Ввечері 29 січня в України особливо гостро почали точитися чутки про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача. В The Economist назвали двох топгенералів, які, ймовірно, могли б посісти цю посаду.

Однак, за словами джерел видання, питання, хто міг би замінити Залужного відкрите. Наразі чутки про відставку лишилися лише чутками і не підтвердилися жодними заявами.

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Посада головнокомандувача

Журналісти видання The Economist з посиланням на джерела зазначають, що претендентами на посаду Валерія Залужного називали двох генералів – 58-річного Олександра Сирського й 38-річного Кирила Буданова.

Олександр Сирський був мозком оборони Києва та наступу у Харківській області. Однак жорсткі рішення зробили його не надто популярним серед військових. А Кирило Буданов, своєю чергою, використовує набагато більш нетрадиційний і неперевірений підхід до командування. Ходять чутки, що він відмовився обіймати посаду в останній момент.

Близький соратник наполягає на тому, що генерал Буданов не орієнтувався на позицію генерала Залужного, але й не мав права відмовлятися від військової позиції,

– пишуть журналісти.

Що говорять щодо відставки Залужного

Чутки про "звільнення" Залужного одним із перших розповсюдив колишній народний депутат України Борислав Береза ввечері 29 січня. Такі дані йому підтвердили нібито два джерела. Згодом повідомлень ставало все більше.

Як пишуть журналісти BBC, посилаючись на власні джерела, що впродовж кількох місяців Зеленський неоднократно був близьким до того, щоб відправити у відставку Валерія Залужного. Нібито саме 29 січня обгрунтував це тим, що прагне перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони нашої держави.

У той день буцімто була зустріч президента та головнокомандувача, на якій Зеленський запропонував Залужному посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, пишуть у The Economist. Але сам головнокомандувач відмовився.