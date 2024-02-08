У США і НАТО відреагували на відставку Залужного
8 лютого президент Зеленський повідомив про звільнення Залужного з посади Головнокомандувача. Офіційні посадові особи США і НАТО відповіли, що думають з цього приводу.
Наразі на сайті Офісу президента вже опубліковані офіційні укази про відставку генерала Валерія Залужного з посади Главкома і призначення на неї Олександра Сирського.
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Що сказали офіційні особи США і НАТО
У речника Держдепу США Веданта Патела попросили озвучити позицію щодо рішення президента України по заміні Головнокомандувача.
Той відповів доволі коротко. Пател назвав відставку Залужного суверенним рішенням керівництва України і відмовився давати будь-які оцінки цій ситуації.
Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це цілком право президента обирати військове керівництво країни.
Все, що я можу сказати, – що з точки зору Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати як український уряд, так і українську армію,
– заявив радник.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж назвав указ про звільнення Залужного – "українським рішенням". За його словами, НАТО не повинно це якось коментувати.
Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби, що жодні зміни не торкнуться відносин України з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримувати — і це головне,
– заявив генсек Альянсу.
Слід зауважити, що у Вашингтоні давно вже висловили свою позицію щодо звільнення Залужного. Ще коли після 29 січня, коли у ЗМІ почали ширитися повідомлення про підготовку до заміни українського Головнокомандувача, у Білому домі відповідали, що це внутрішня справа України.
Зокрема, Салліван казав, що уряд США не повинен втручатися у це питання. "Ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України й право президента України ухвалювати свої кадрові рішення", – зазначав він.
Водночас видання The Washington Post написало, що Київ заздалегідь попередив Джо Байдена про намір звільнити Залужного. Як повідомляють журналісти, у Білому домі поставилися до цього рішення нейтрально – ні виступали за, але й не висловлювалися проти.
Як вважає WP, Вашингтон мав можливість попросити Зеленського переглянути рішення про заміну Главкома, але не став цього робити.
Відставка Залужного: що відомо
- 8 лютого президент Зеленський повідомив про заміну Головнокомандувача. Він подякував Залужному за два роки роботи у боротьбі з агресором. Також глава держави попросив генерала залишитися в його команді.
- Сам Залужний зазначив, що мав серйозну і важливу розмову з президентом. "Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії", – прокоментував генерал.
- Новим Главкомом Зеленський призначив Олександра Сирського, який найближчими днями представить свою команду.
- Український лідер повідомив про оновлення керівництва Збройних сил. якого потребують виклики часу і війни у 2024 році. Він назвав прізвища військових, яких розглядають на керівні посади в армії.