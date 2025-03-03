Зеленський зробив несподівану пропозицію сенатору Грему, який закликав його піти у відставку

Після скандальної зустрічі президентів України та США у Білому домі низка прихильників Трампа накинулися з критикою на Володимира Зеленського. Глава держави відповів на закиди одного із них.

Так, незадовлення діями Зеленського під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він наголосив, що українцю потрібно або змінити свою поведінку, або піти у відставку. У Зеленського спитали, що він думає з приводу заяви Грема під час спілкування з журналістами після саміту у Лондоні, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Так, у коментарі журналістам Зеленський назвав Грема "дуже хорошим і правильним хлопцем". Політик підкреслив, що для того, аби сенатор міг право говорити, хто має бути президентом України, кому йти у відставку чи ні, він готовий надати йому українське громадянство.

І він стане тоді громадянином нашої країни. І тоді його голос буде набирати ваги. І я його, як громадянина України, буду чути,

– наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що Ліндсі є представником партії, яка відстоює демократичні цінності. "І тому все одно прийдеться обирати президента України. Не вдома у Ліндсі Грема, а на виборах в Україні", – додав Зеленський.

До слова, радник з нацбезпеки Майк Волц, а також спікер Палати представників Майкл Джонсон висловили таку ж думку, що й Грем. Вони натякнули на потребу замінити очільника України, який би зміг піти на мирну угоду з Росією.

Нагадаємо, що сам Зеленський заявив про готовність піти у відставку, якщо Україну візьмуть у НАТО.