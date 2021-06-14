Цю відставку обговорюють все життя, – Корнієнко про "звільнення" Авакова

Олександр Корнієнко заявив, що до осені у Кабміні "не буде колотнечі". За словами політика, вони з Давидом Арахамією пообіцяли спокій на цей період.
Відповідаючи на запитання про можливу відставку глави МВС Арсена Авакова, Корнієнко заявив, що наразі не бачив конкретних ініціатив. Була лише постанова від "Голосу".
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Мені здається, що цю відставку обговорюють все життя. Я поки не бачу конкретних ініціатив, зареєстрованих в парламенті. Хіба що постанова "Голосу", але вона вже є давно,
– заявив Корнієнко.
"Відставка" Авакова: головне
- Постанову за відставку очільника МВС Арсена Авакова "Голос" зареєстрував ще у червні 2020 року. Співавторами документу також були нардепи від "Слуги народу" та "Європейської солідарності".
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль тоді заявив, що Аваков має неабиякий досвід та вміє врегульовувати кризові ситуації.
- Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук озвучила позицію Володимира Зеленського щодо відставки Авакова. За словами політикині, "президент сказав, що якщо будуть конкретні кандидатури на міністра МВС або у фракції будуть невдоволені Аваковим більше, ніж окремі депутати, то питання про його відставку може розглядатись".