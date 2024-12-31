Зеленський схвалив відстрочку від мобілізації цивільним після полону

Президент Володимир Зеленський 31 грудня підписав закон, який дозволяє надати відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли полон. Цей законопроєкт Верховна Рада направила на підпис главі державі ще 20 листопада.

Окрім цього, закон дає право військовослужбовцям звільнитися зі служби після загибелі або зникнення їхнього неповнорідного брата чи сестри. Про це повідомляє 24 Канал з псиланням на сайт Верховної Ради України.

Дивіться також До якого віку можуть мобілізувати військовозобов'язаних в Україні у 2025 році

Що відомо про законопроєкт

Документ вносить зміни до статті 26 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу". Згідно з ним, людей, які пройшли російський полон, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

Зазначимо, що раніше колишній полонений Володимир Фомічов, який перебував у полоні бойовиків у 2016 – 2017 роках, звернувся до президента та вищого керівництва з проханням надати відстрочку колишнім цивільним полоненим.

Він пояснив це тим, що не може вступити в лави Сил оборони, адже його не пропускає спецперевірка СБУ. Фомічов підкреслив, що через це колишні полонені не можуть потрапити на посади, які мінімізують потрапляння в новий полон. Натомість їм доступні лише бойові посади, що підвищують ризики повторного потрапляння в неволю.