Мобілізація в Україні: що робити військовозобов'язаному, якщо є підстави для відстрочки
Джерело:Одеський обласний ТЦК та СП
В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил України громадян віком від 18 до 60 років. Втім, для деяких категорій є можливість оформити відстрочку від військової служби.
З 18 травня 2024 року набрав чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним також оновлені й правила військового обліку та мобілізації. В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що робити, якщо у військовозобов'язаного є підстави для відстрочки від мобілізації.
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Право на відстрочку дає комісія
Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язаний (крім заброньованих за органами влади) має особисто подати на ім'я голови комісії заяву за формою, що затверджена окремою постановою Кабміну.
До заяви мають додаватися документи (або їх копії), що підтверджують право на відстрочку. На веб-сторінці постанови є вичерпний перелік документів, які потрібно додати у тому чи іншому випадку – бронювання, опікунство, здобування освіти тощо.
Далі справа за комісією. Вона вивчає отримані від військовозобов'язаного заяву та документи, за потреби готує запити до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку. Також може використовуватись інформація з публічних електронних реєстрів.
Нові правила мобілізації
- З 1 червня в Україні скасували статус "обмежено придатного". Тепер військовозобов'язані можуть бути визнані ВЛК придатними, непридатними, або тимчасово непридатними до військової служби. Чоловіки, які отримали статус "обмежено придатних" до 4 червня 2024 року, мають повторно пройти медогляд протягом 9 місяців.
- Після оновлення даних у застосунку Резерв+, цю інформацію зможуть побачити правоохоронці й співробітники ТЦК. Оновлення військово-облікових даних означає, що військовозобов'язаний виконав законну вимогу й не буде оштрафований за порушення. Однак, військовозобов'язаному, який оновив дані через Резерв+, можуть вручити повістку на вулиці.
- Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач пояснив, що водії бронюються за спеціальною процедурою. Для початку підприємство мають визнане критичним для життєдіяльності країни. Після того воно має подати 50% від своїх працівників на бронювання. Це можуть бути водії, механіки та інші співробітники.
- Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, у поліції з'явилися додаткові повноваження. Тепер поліцейські разом зі співробітниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних і перевіряють документи. Однак, правоохоронці не можуть вручати повістки.