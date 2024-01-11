"Не дають автоматично": що потрібно для отримання відстрочки від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація. Є певні категорії осіб, які мають право на відстрочку від служби. Проте її не дають автоматично.

Відстрочку від мобілізації неможливо отримати автоматично, навіть якщо для цього є вагомі причини. Так, для цього необхідно зібрати пакет документів і написати заяву, прийти до ТЦК особисто самому.

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Як оформити відстрочку від служби

Діана Тернова, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери", розповіла, що варто врахувати тим, хто має право на відстрочку.

Наразі багато людей вважає, що відстрочка надається автоматично, і нічого для її оформлення робити не потрібно. Тернова наголосила, що варто пам’ятати, що повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК і СП.

З огляду на практику, бувають непоодинокі випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки, все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тож право на відстрочку – це право, однак його необхідно реалізувати,

– пояснює правознавець.

Чіткий перелік осіб, які мають право на відстрочку, передбачений в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Юристка зазначила, що для того, аби реалізувати своє право на відстрочку, необхідно враховувати кілька важливих моментів.

По-перше, як зазначила Тернова, треба написати заяву на оформлення відстрочки.

До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини та з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та попросити надати відстрочку. Треба додати до заяви документи, які підтверджують відповідні обставини для відстрочки. Надалі після проходження ВЛК очікувати відповідь стосовно надання відстрочки,

– пояснила Діана Тернова.

Так, основними порадами є:

Написати обґрунтовану заяву;

Зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

Зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

Не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

Юристка наголосила, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

"Тобто, наприклад, якщо вам вже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, то не зможете отримати відстрочку", – радить Тернова.

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