Є факти зловживання, – Веніславський пояснив, чи скасують відстрочку для студентів

В Україні від 24 лютого 2022 року триває воєнний стан та загальна мобілізація. Залежно від обставин, чоловіки призовного віку мають відстрочку від призову. Зокрема, до категорії тих, хто не підлягає призову, належать студенти.

В ефірі 24 Каналу народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський сказав, настільки масовим в Україні стало навчання у вишах чоловіків зрілого віку та яка імовірність того, що відстрочку від мобілізації для студентів скасують.

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"На жаль, є факти зловживання. Я не можу сказати, що вони мають поодинокий характер", – зазначив Веніславський.

В Україні відстрочку від мобілізації можуть отримати студенти не старше 30 років. Навчання потрібно розпочати не пізніше року досягнення 30 років. До прикладу, якщо в січні виповнилося 30 років, а чоловік вступив до вишу у вересні, то він має право на відстрочку.

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Будуть нововведення

На початку вересня 2023 року Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від призову для студентів з 30-річного віку, які отримують ще одну освіту. Відповідно мобілізовувати не можна буде лише студентів до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.

У комітеті законопроєкт поки що не розглядали, тому я наразі не можу сказати, коли ця ініціатива буде предметом розгляду парламенту. Однак дискусії ідуть. Міністерство освіти та науки також приєдналося до цього процесу. З метою уникнення зловживань у цьому напрямку будуть вжиті нововведення,

– додав народний депутат.

За даними Міністерства освіти та науки, від початку повномасштабного вторгнення в Україні практично вдвічі збільшилася кількість осіб, які у зрілому віці почали здобувати освіту на денній або дуальній формі навчання. Близько 50 – 60 тисяч осіб скористалися правом передбаченим законом про відстрочку від призову.

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується з педагогом, а практичні заняття проходять на виробництві.

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