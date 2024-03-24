Чи матимуть аспіранти та опікуни людей з інвалідністю відстрочку: Веніславський розкрив деталі

Аспіранти, студенти, які навчаються на денній формі, а також опікуни людей з інвалідністю матимуть право на відстрочку від призову. Водночас здобуття другої чи третьої вищої освіти не надаватиме право на відстрочку.

Про це заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. Він також назвав декілька категорій, які матимуть право на відстрочку.

До теми Новий закон про мобілізацію: що зміниться для українців за кордоном

Чи матимуть право на відстрочку ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю

Веніславський повідомив, що 22 березня відбулося засідання комітету ВР, під час якого розглядали правки щодо надання відстрочки від призову. Так, аспіранти, студенти та особи, які доглядатимуть за людьми з інвалідністю, матимуть право на відстрочку.

Зокрема, відстрочку від призову отримають особи, у яких:

дружина (чоловік) І чи II групи інвалідності;

дружина (чоловік) має III групу інвалідності, що встановлена внаслідок відсутності кінцівок, одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

один зі своїх батьків з інвалідністю І чи II групи, або один з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

для членів сімʼї другого ступеню споріднення з особою з інвалідністю I або II групи, які зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду).

Чи отримають відстрочку студенти

Також отримають право на відстрочку студенти, які навчаються на денній формі, а також аспіранти та докторанти.

Просто надалі Міністерство освіти буде проводити перевірку, чи людина реально здобуває науковий ступінь, чи вона просто заплатила гроші, щоб отримати право на відстрочку. Водночас здобуття паралельної освіти – тобто другої, третьої вищої, різнопрофільних – не надаватимуть права на відстрочку,

– пояснив Веніславський.

Він також додав, що комітет продовжує розглядати правки. Якщо такий темп роботи зберігатиметься й далі, то Веніславський вважає, що вже наступного тижня законопроєкт про мобілізацію можуть внести до Ради.