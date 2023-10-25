Хто не підлягатиме призову у листопаді: у Раді пропонують зміни щодо відстрочки від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація. Відповідно до законодавства, відстрочку від призову можна отримати за п’ятьма категоріями.

Так, відстрочку від призову надають за станом здоров’я, через професійну діяльність, бронювання, за сімейними обставинами, для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням.

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Кого не призовуть у листопаді

Найбільше підстав для відстрочки передбачено за сімейними обставинами. Так, мобілізації не підлягають:

жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину молодшу за 18 років;

батьки, опікуни, піклувальники, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які мусять доглядати за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною а також особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду ― у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час відсічі і стримування збройної агресії Росії.

На які зміни щодо відстрочки від мобілізації можна очікувати

Наразі у Раді розглядають декілька законопроєктів, одні з яких пропонують збільшити кількість осіб, які підлягають відстрочці від мобілізації, а інші – зменшити.

Так, наприклад, законопроєкт № 10093 передбачає додавання нових підстав для звільнення і відстрочки. Автори цього документу зазначають, що відповідно до чинного законодавства особи, які можуть звільнитися зі служби, не можуть отримати відстрочку, і навпаки. Тому вони пропонують дозволити і відстрочку, і звільнення таким категоріям осіб:

усиновлювачі дітей, які на час усиновлення були дітьми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки;

Тим часом народні депутати пропонують позбавити права на відстрочку деяких студентів, аспірантів та асистентів-стажерів, старших 30 років. Інші посадовці домагаються, щоб відстрочку від мобілізації надавали незалежно від віку чоловікам, які здобувають другу чи третю освіту за спеціальностями, які МОН визначить важливими для відбудови країни.