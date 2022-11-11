Маю сумнів, що Путін дотичний до ухвалення рішень, – Клочок припустив проблеми серед еліти Росії

Навряд зараз Путін дотичний до ухвалення будь-яких рішень. Чому з'явилось театральне відео Шойгу і Суровікіна – Шойгу, якщо пригадати історію призначення Суровікіна керівником сил окупантів, то керівник міноборони Росії відійшов за лаштунки цього процесу.

Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що в момент оголошення воєнного стану, мобілізації в Росії – Шойгу зовсім не брав участі у цих процесах, а призначення Суровікіна – було лише рішенням Путіна.

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Потім, за словами Клочка, Путін підписав два укази, де всім процесом мобілізації має керувати Мішустін, а всіма питаннями забезпечення – тепер має займатися місцева влада.

"І тут Суровікін на камеру доповідає Шойгу – у мене запитання, що це таке. Це поки що лише моя гіпотеза та припущення", – каже фахівець.

Також Путін ще ніяк не прокоментував "відведення" військ із Херсону. А тепер ще й підозрілі вихваляння з боку Пригожина та Кадирова лунають в адресу Суровікіна.

Тому такі дії, можуть свідчити про те, що у російській політичній еліті не все гаразд,

– переконаний Валерій Клочок.

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За словами Валерія Клочка, Путін зараз у доволі незручному становищі: як внутрішньо, так і зовнішньо.

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Повертаючись до відео – що важливого сказали Шойгу і Суровікін: вони "продемонстрували", що є люди, які готові зберегти життя російського солдата. І показово, що це трапилося напередодні саміту G20.

У всій цій ситуації дуже природно виглядає позиція Путіна, на думку фахівця, – про хороше говорить тільки він, а про погане – хтось інший.

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Проблема Росії в тому, що туди зараз повертається дуже багато "пакетів" з мобілізованими. І кількість вбитих мобілізованих за останній місяць йде до 30 тисяч.

"Навіть для стомільйонного населення Росії – приховати це нереально", – резюмує Валерій Клочок.

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