Ймовірно, це навіть координується з москви, – Бочкала про відступ росіян з Херсону

російське військове керівництво залишає Херсон і вирушає на лівобережжя Дніпра. Вони розуміють: втримати обласний центр їм буде дуже важко.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Роман Бочкала. Він додав, окупантам буде важко втримати Херсон, зважаючи на ті позиції, які нині займають вони і Збройні сили України.

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росія не хоче втрачати військових керівників

Бочкала також додав: російські окупанти усвідомлюють, що їм ліпше відійти з Херсона. Таким чином вони зможуть вирівняти лінію фронту, що дозволить їм краще оборонятись. Крім того, росіяни не хочуть втрачати свою чергову військову керівну ланку.

Вони і так втратили вже багато генералів і керівників, тому я думаю: це абсолютно сплановано, скоординовано, москва про це знає, і, можливо, десь у середині вони готові до того, щоб в один момент з Херсона вийти,

– зазначив військовий оглядач.

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Це можуть знову назвати "жестом доброї волі"

Військовий експерт зауважив, у росії вихід військ з Херсона знову можуть назвати "жестом доброї волі".

"путін знову може вдавати з себе якогось миротворця, мовляв, він не хоче, щоб там загинули мирні мешканці, через дії "фашистів", "хунти", які прийдуть знищувати людей", – підкреслив Бочкала.

Ворожі війська переходять від атаки в оборону

Також за словами військового оглядача, переміщення ворожих військ по лінії Херсон-Берислав має оборонний характер. Якщо нещодавно вони сподівались розгорнути свої сили для атаки на Миколаїв, то нині про це не йдеться.

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І тепер, коли вже Крим для них став такою точкою небезпеки, їхній прифронтовий район, то як можна йти вперед, якщо в тебе палає в тилу. Тож я думаю, що кримська "бавовна" дуже вчасно почалась,

– підсумував Бочкала.

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