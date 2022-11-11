ЗСУ змусили росіян "посипатися" на Херсонщині хитрим секретом

Протягом останніх місяців ми могли спостерігати за тим, як на правому березі Херсонщини планомірно, поступально, впевнено ЗСУ нівелювали систему управління передовими підрозділами російських окупаційних військ.

Ефект доміно

Фактично, вже у серпні система управління працювала неефективно. Особливо це себе виявило під час розширення ЗСУ плацдарму на північно-східній локації, коли командування російських окупаційних військ отримувало дані про ситуацію на передовій пізніше, ніж та публікувалася на українських інформаційних майданчиках.

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Сліпе стадо окупантів

Але останні 48 годин ми можемо спостерігати не просто систему управління російських окупаційних військ, яка не працює, а саме колапс. Хоча це було цілком передбачувано, адже минулого тижня вони почали згортати останні системи зв'язку.

Це була остаточна ознака втечі росіян із правого берега, наслідки якої ми могли бачити. Низка підрозділів залишилася без зв'язку, не змогла комунікувати з командуванням і навіть не знала, чи їм відходити з позицій, чи продовжувати тримати їх.

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Місяці завзятої праці та постійного впливу ЗСУ на систему управління російських окупаційних військ привели саме до такого результату – зрештою не впорядкованої втечі, а хаотичної та панічної.

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