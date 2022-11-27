Не так, як на Харківщині: чому росіяни відходили з Херсону організовано

За повідомленням українських військових, окупанти більш організовано відходили з Херсонської області, ніж раніше з Харківщини. Це дійсно так, адже росіяни заздалегідь готувались до своєї втечі.

Про це 24 каналу розповів журналіст "Донбас. Реалії" Ярослав Кречко. За його словами про це свідчить той факт, що окупанти залишили на Херсонщині менше трофейної техніки.

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Він зазначив, що російські війська почали підготовку до відступу ще задовго до того, як міністр оборони Шойгу і командувач Суровікін начебто надали наказ залишити окупаційним військам правий берег Дніпра на Херсонщині.

Це відбулося не за два – три дні. Відступ продовжувався методично. За свідченням віськових і місцевих жителів, росіяни пішли з бази на в'їзді у Херсон, яку займали з перших днів окупації, ще 1 листопада,

– розповів журналіст.

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На його думку, росіянам було настільки складно забезпечувати своє угруповування боєприпасами, зимовою формою і всім іншим, що вони вимушені були піти.

"Але не потрібно забувати, що окупанти відійшли не просто так – їх змусили це зробити саме українські військові", – наголосив Кречко.

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