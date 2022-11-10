Шойгу наказав "відступати" з Херсона: як це сприймає російське суспільство
Херсонщина з початку окупації Росією була досить важливим регіоном для Кремля з політичної точки зору. Саме тому вихід окупаційних військ звідси матиме потужний вплив на російське суспільство.
Але у Путіна не залишилось інших варіантів утримати Херсон. Про це 24 каналу розповів політтехнолог з Росії Аббас Галлямов. Якби очільник Кремля мав хоч мінімальний шанс його утримати, він не надав би наказ відступати.
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Путін добре розуміє наслідки цього вчинку, адже для нього ця ситуація близька до катастрофи,
– вважає політтехнолог.
Він зауважив, що завтра, звичайно, режим Путіна не зруйнується. Але процеси ерозії, які й раніше спостерігались, значно прискоряться.
"Тепер є очевидним, що поразка під Харковом була не поодиноким випадком. Виявляється, що це – системна проблема", – наголошує Галлямов.
За його словами, часткова мобілізація цієї проблеми не вирішила, і тепер усім очевидно, що ресурси кремлівської воєнної машини вичерпано. Остаточна поразка Путіна – це питання часу.
Думаю, зараз навіть зовсім тупоголові патріоти вже не мріють про перемогу,
– вважає Аббас Галлямов.
Поразка Путіна – питання часу: дивіться відео
Володимир Путін зазнає поразки
- Для очільника Кремля розгром в Україні означає крах його режиму, вважає журналіст Ігор Яковенко. Єдиним можливим шляхом порятунку для нього є домовленість з Заходом, щоб світові лідери вмовили Україну помилувати Путіна.
- На думку військового експерта Олега Жданова, Путін буде йти до кінця в Україні, бо не може зупинити війну і визнати поразку. Для нього це буде означати політичну і навіть фізичну смерть.
- Стратегія Путіна – експортувати хаос, війну, агресію, тому що він не має інших аргументів, зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ескалація потрібна очільнику Кремля, щоб змусити Захід сісти за стіл переговорів з ним.