Шойгу наказав "відступати" з Херсона: як це сприймає російське суспільство

Херсонщина з початку окупації Росією була досить важливим регіоном для Кремля з політичної точки зору. Саме тому вихід окупаційних військ звідси матиме потужний вплив на російське суспільство.

Але у Путіна не залишилось інших варіантів утримати Херсон. Про це 24 каналу розповів політтехнолог з Росії Аббас Галлямов. Якби очільник Кремля мав хоч мінімальний шанс його утримати, він не надав би наказ відступати.

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Путін добре розуміє наслідки цього вчинку, адже для нього ця ситуація близька до катастрофи,

– вважає політтехнолог.

Він зауважив, що завтра, звичайно, режим Путіна не зруйнується. Але процеси ерозії, які й раніше спостерігались, значно прискоряться.

"Тепер є очевидним, що поразка під Харковом була не поодиноким випадком. Виявляється, що це – системна проблема", – наголошує Галлямов.

За його словами, часткова мобілізація цієї проблеми не вирішила, і тепер усім очевидно, що ресурси кремлівської воєнної машини вичерпано. Остаточна поразка Путіна – це питання часу.

Думаю, зараз навіть зовсім тупоголові патріоти вже не мріють про перемогу,

– вважає Аббас Галлямов.

Владімір Путін не відвідає саміт G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на Балі. Очільника Кремля хочуть захистити від конфронтацій, зокрема з президентом США, який наголосив, що не хоче зустрічатись з російським диктатором.

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