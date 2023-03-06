Зарано оцінювати наміри України щодо Бахмута, оборона стратегічно міцна, – ISW

Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших на всій лінії фронту. Водночас поширюється чимало чуток про те, що Збройні Сили мають намір частково відійти з населеного пункта, однак аналітики переконані, що про це говорити зарано.

У командуванні української армії неодноразово наголошували, що наші вояки продовжують тримати оборону Бахмута та відступати не збираються. Разом з тим в Інституті вивчення війни описали ситуацію на цій ділянці фронту та не підтвердили інформацію російських пропагандистів стосовно того, що окупанти контролюють місто.

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Що означає зруйнований міст через Бахмутку

Експерти припустили, що українські військові все ж могли відійти з певних позицій на Сході Бахмута, оскільки супутникові знімки нещодавно засвідчили, що залізничний міст через два береги річки, на яких стоїть місто, майже повністю зруйновано. Однак наголосимо, що офіційної інформації від Генштабу щодо цього не було.

Збройні Сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті, хоча ще зарано оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста. Українські сили можуть відступати зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка,

– йдеться в повідомлені.

Також в Інституті констатували, що не мають підтверджених даних стосовно захоплення росіянами східної, північної та південної частини Бахмута 5 березня. Хоча й, звісно, Кремль кидає на цю ділянку фронту усі свої військові потужності, зокрема, тисячі "елітних" бійців ПВК "Вагнера", проте путінським солдатам не вдається досягти швидких та великих перемог.

Росія втрачає ресурси

Експерти переконані, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно міцною, адже нашим воякам вдається знищувати особовий склад та техніку противника без значних трат. Окрім того, аналітики зауважили, що навряд чи ЗСУ відійдуть з населеного пункта та намагатимуться виснажувати сили Росії стільки, скільки це буде можливо.

Варто сказати, що неправдивої інформації щодо Бахмута в мережі надзвичайно багато. Скажімо, російські пропагандисти вкидають фейки про те, що загарбникам вдалось досягнути чималих територіальних здобутків на цьому напрямку. У Збройних Силах, звісно, іншої думки.

Український військовослужбовець повідомив, що російські війська ще не перетнули річку Бахмутку. Також російські мілблогери заявили, що група "Вагнера" відкинула українські позиції до центру Бахмута,

– зазначили в Інституті з вивчення війни.

Воєнні фахівці сказали, що навіть якщо активні бойові дії перенесуться до центру Бахмута, то для росіян це не буде чимось хорошим, адже наступати в містах значно важче, аніж оборонятися. Власне, "міська війна" може ще більше виснажити сили противника, як це було під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. На цих містах, до речі, територіальні перемоги Росії у цій війні закінчились.

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Наостанок згадаємо слова військового експерта з Ізраїлю Давида Гендельмана. Він констатував, що командування Збройних Сил може ухвалити рішення про відступ з населеного пункту лише в крайньому разі – себто коли буде загроза оточення наших солдатів.