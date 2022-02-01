Відведення військ від України і "гарантії безпеки": Блінкен і Лавров поговорили телефоном

1 лютого 2022 , 18:47
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Ентоні Блінкен 1 лютого провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим. Вони обговорили питання відведення військ Росії від кордонів України та безпеку в Європі.

Державний секретар США закликав до негайної деескалації ситуації на лінії розмежування. Водночас він підтвердив прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та союзи.

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Ентоні Блінкен закликав Росію до негайного виведення військ і техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде зустрінуте швидкими та тяжкими наслідками, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом,
– вказали у Держдепі.

Глава американської дипломатії також підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками і партнерами продовжувати предметний обмін думками з питань безпеки.

США допомагають Україні: що відомо

  • США на тлі загрози вторгнення Росії пообіцяли надати Україні військову допомогу.
  • Перша партія летальної зброї зі Штатів – 90 тонн – прилетіла у ніч на 22 січня. Другу партію – понад 80 тонн летального озброєння наша держава отримала 23 січня.
  • Третю партію доставили 25 січня. На борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.
  • Вже 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков заявив, що тоді в Україну привезли 81 тонну патронів різного калібру.
  • П'ятий літак з військовою допомогою прибув 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.

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Автор: Олег Васьків