Відведення військ від України і "гарантії безпеки": Блінкен і Лавров поговорили телефоном

Ентоні Блінкен 1 лютого провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим. Вони обговорили питання відведення військ Росії від кордонів України та безпеку в Європі.

Державний секретар США закликав до негайної деескалації ситуації на лінії розмежування. Водночас він підтвердив прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та союзи.

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Ентоні Блінкен закликав Росію до негайного виведення військ і техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде зустрінуте швидкими та тяжкими наслідками, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом,

– вказали у Держдепі.

Глава американської дипломатії також підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками і партнерами продовжувати предметний обмін думками з питань безпеки.

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США на тлі загрози вторгнення Росії пообіцяли надати Україні військову допомогу.

Перша партія летальної зброї зі Штатів – 90 тонн – прилетіла у ніч на 22 січня. Другу партію – понад 80 тонн летального озброєння наша держава отримала 23 січня.

Третю партію доставили 25 січня. На борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

Вже 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков заявив, що тоді в Україну привезли 81 тонну патронів різного калібру.

П'ятий літак з військовою допомогою прибув 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.

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