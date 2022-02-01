Відведення військ від України і "гарантії безпеки": Блінкен і Лавров поговорили телефоном
Джерело:Інтерфакс-Україна
Ентоні Блінкен 1 лютого провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим. Вони обговорили питання відведення військ Росії від кордонів України та безпеку в Європі.
Державний секретар США закликав до негайної деескалації ситуації на лінії розмежування. Водночас він підтвердив прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та союзи.
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Ентоні Блінкен закликав Росію до негайного виведення військ і техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде зустрінуте швидкими та тяжкими наслідками, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом,
– вказали у Держдепі.
Глава американської дипломатії також підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками і партнерами продовжувати предметний обмін думками з питань безпеки.
США допомагають Україні: що відомо
- США на тлі загрози вторгнення Росії пообіцяли надати Україні військову допомогу.
- Перша партія летальної зброї зі Штатів – 90 тонн – прилетіла у ніч на 22 січня. Другу партію – понад 80 тонн летального озброєння наша держава отримала 23 січня.
- Третю партію доставили 25 січня. На борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.
- Вже 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков заявив, що тоді в Україну привезли 81 тонну патронів різного калібру.
- П'ятий літак з військовою допомогою прибув 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.