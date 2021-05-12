У США заявили, що напруженість на кордоні України й Росії залишається високою

У Державному департаменті США вважаю, що після заяв про відведення військ від кордону України Росія провела лише передислокацію деяких сил. Тож, на думку американців, ситуація досі залишається напруженою.
Джерело:Укрінформ
Про ситуцію на українсько-російському кордоні, якою її бачать США, розповів речник Державного департаменту Нед Прайс.
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Часткова передислокація замість відведення
Попри те, що ми бачили повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що лише частина сил була передислокована. Напруженість залишається високою, оскільки Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону,
– заявив Нед Прайс.
Він також вкотре зауважив, що концентрація російських військ біля українського кордону залишається найбільшою з 2014 року – коли Росія вторглася в Україну й розв'язала війну.
"Тому це продовжує викликати занепокоєння. Ми активно порушуємо цю тему в переговорах із союзниками й партнерами. Це питання обговорювалося на зустрічах в НАТО та на рівні міністрів G7", – розповів речник Держдепу.
Резюмуючи, Нед Прайс запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть активно підтримувати Україну на тлі загострення з Росії.
Російські війська біля українського кордону:
- Росія почала активно стягувати свої війська до кордону України, а також в окупований Крим на початку весни 2021 року.
- Це викликало неабияке занепокоєння, як самої України, так і західних партнерів, серед яких США та Європейський Союз.
- За різними оціниками, біля українського рубежу сконцентрувалися до 1 мільйона російських військових.
- У Росії 22 квітня повідомили, буцімто починають відведення своїх військ від українського кордону.
- Втім, українські прикордонники згодом підтвердили, що агресорка розпочала часткове відведення військ лише з окупованого Криму.