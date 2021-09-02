Відверта розмова без реверансів, – Кулеба про зустріч Байдена та Зеленського

Глава МЗС України вважає безпрецедентно сильною спільну заяву Києва та Вашингтона після зустрічі Байдена та Зеленського. Дмитро Кулеба наголосив, що вперше за 30 років тональність розмови була дружньою.

Про це урядовець розповів у відео, яке записав під час візиту української делегації до Сан-Франциско.

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Головна тема – безпека України

Кулеба наголосив, що за планом зустріч мала тривати лише годину, а натомість президенти говорили 2 години 10 хвилин. Розмова була чіткою і головною її темою була безпека України.

Це була головна тема, в цій темі було НАТО, безпека Чорного моря, зміцнення обороноздатності України і "Північний потік-2",

– пояснив глава МЗС.

США почули Україну у більшості питань

Кулеба зауважив, що ще перед таким історичними візитами сторони домовляються про ключові речі. Наслідком таких домовленостей і стала спільна заява України та США. ЇЇ урядовець назвав "безпрецедентно сильним документом".

"Я ним (документом – 24 канал) надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань – і ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень", – сказав голова МЗС.

Сторони отримали те, що хотіли, – Кулеба

Результатом Зеленського до США, наголосив Кулеба, стало те, що обидві сторони отримали те, що хотіли. В розмову внесли плани на майбутнє, які і обговорили президенти. Зустріч відбулась відверто – між двома лідерами сильних держав.

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Вперше за 30 років тональність розмови була дружньою. Безумовно, Сполучені Штати й президент Байден особисто підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України. Але при цьому це була дуже відверта розмова без реверансів,

– розповів Кулеба.

Усі пункти домовленостей уже "в роботі"

За словами міністра, усі пункти розмови уже "взяли в роботу". Є й історичний момент – Байден зустрівся з Зеленським у важкий період для США – через ситуацію в Афганістані, проте глава Білого дому таки знайшов час для українського президента.

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