Тримає Лукашенка на короткому повідку, – інтерв'ю Латушка про приниження Білорусі Кремлем

Володимир Путін вже втретє за 2021 рік зустрівся із Олександром Лукашенком. Диктатор ледь не на колінах просить у Кремля гроші, натомість має виконувати усі бажання російської влади.

Про це в інтерв'ю зазначив білоруський опозиціонер Павло Латушко. Також він пояснив, хто може стати наступним білорським президентом, розповів про санкції проти диктатора та вплив Росії на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Перша частина інтерв'ю Білоруси живуть в страху, – інтерв'ю Латушка про катування в СІЗО та звірячий режим Лукашенка

Про нові протести

Білоруська опозиція заявила, що на вулиці знову масово повинні вийти противники режиму Лукашенка, які вже на цей раз готові до дій. Як буде працювати координація цих протестів і що означає "готовність до дій"?

Дійсно, сьогодні (31 травня – 24 канал) ми вийшли зі спільною ініціативою: Офіс Світлани Тихановської та Народне антикризове управління. Цю ініціативу підготував і буде координувати ситуаційно-аналітичний центр BYPOL, відомий для багатьох.

План "Перемога" передбачає включення в активну потенційну протестну групу максимальної кількості білорусів. Групою це навіть назвати не можна, це – достатньо велика частина білоруського суспільства.

Ми звертаємось і до представників державного апарату, силових відомств, міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ, прокуратури, слідчого комітету і просто до громадян нашої країни. Незалежно від статусу, професії чи заняття.

У першій частині інтерв'ю Латушко пояснював, що усім, кому не все одно на країну, пропонуватимуть вступати в ініціативу анонімно. У певний момент її мобілізують для того, щоб висловити своїми діями невдоволення окупаційному режиму в Білорусі. Латушко називає останні події саме "окупацією сучасної Білорусі на чолі з Лукашенком".

Вам не здається, що цей мирний формат показав свою недієздатність?

Ви намагаєтесь мене завести до тезів, які не задекларовані рамками закону. Я не хочу цього роботи в жодному разі. Ще раз наголошую, що це – мирна ініціатива, і жодних незаконних дій ми не передбачаємо. Ми виходимо з загальної декларації прав людини ООН, яка передбачає право на мирне повстання народу, якщо порушуються його права.

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Моя впевненість є в тому, що якщо сьогодні в Мінську провести акцію минулого року (серпня 2020 року – 24 канал) – режим впаде. Від страху просто розбіжаться частина силовиків. Це буде тригерна, кризова ситуація у самого Лукашенка і його найближчого оточення. Всі втомились від того, що робить він усі ці місяці. Абсурд перейшов вже усі межі.

Можливо, ви знаєте політиків, які ще залишились працювати з Лукашенком, але не зовсім з ним згодні. Чи є такі люди і чи можуть вони підірвати систему зсередини у критичний момент, коли на вулиці вийде велика кількість білорусів?

Для мене це питання не нове, я його постійно чую. Я б не хотів перетворитися на того, хто говорить про це, але нічого не відбувається. Ми виходимо з того, що можна зробити, тому у нас з чесними людьми є ініціатива – співпрацювати з Народним антикризовим управлінням. Воно також веде штаб Тихановської.

Дуже чіткі алгоритми контактів з державними чиновниками, які на сьогодні ще перебувають при владі. Ці контакти дуже широкі, вони становлять дуже серйозну загрозу для влади узурпатора.

Ми проводили ініціативу "Діалог з народом" і продовжуємо його. В рамках цієї ініціативи, як мінімум 1 700 людей державного апарату задекларували готовність публічно заявити про бажання відставки Лукашенка. Якщо ми говоримо про непублічний рівень контакту, то я впевнений, що приблизно 80% чиновників не сприймають ту ситуацію, яка склалась в Білорусі. Тут потенціал дуже високий.



Опозиціонерка Тихановська спілкується з чиновниками Білорусі / Фото ЕРА

Ми абсолютно відкриті до здорового спілкування з чиновниками Білорусі для того, щоб вони виконали свій борг в інтересах білоруського народу, а не диктатора. Цю роботу ми продовжимо не тільки через декларації, а й через системні контакти з різними міністерствами, відомствами та конкретними чиновниками.

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Круг спілкування у мене достатньо великий зберігається. Це також дивний фактор. Люди, які мають посади, на які призначені особисто Лукашенком, продовжують зі мною спілкуватись. Це вселяє довіру, що таких людей значно більше.

Тобто навіть всередині системи впевненості у непохитності режиму немає?

Нема, абсолютно.

Дивіться повне інтерв'ю з Павлом Латушком на 24 каналі:

Про зустріч Путіна і Лукашенка

Треба визнати, що у Лукашенка теж є підтримка. От 29 травня відбулась вже 3 зустріч Путіна та Лукашенка за 2021 рік. Як ви можете прокоментувати цю зустріч і що, на вашу думку, залишилось за кадром?

Звісно, дуже легко спекулювати, я б не хотів цього. Я опираюсь на факти і ту інформацію, якою володію, даючи коментарі.

Зовнішньо Лукашенко виглядав вкотре приниженим з боку Путіна. Як дипломат, маючи 25-річний досвід роботи, я бачив, що була дипломатія жестів. Жестами та словами, які використовував Путін щодо Лукашенка, він його просто принижував.

Це було на межі знущань, коли він йому наполегливо пропонував скупатися. Це було дуже комічно. Як ми бачимо, Лукашенко все ж вирішив скупатися у Чорному морів при 16 градусах тепла.

Це повторення комізму: Путін сказав лізти у холодну воду – от він і поліз. Це ще раз принижує його в очах і російської спільноти, і білорусів – ті побачили, який статус має Лукашенко в очах Путіна.

Як експрессекретар МЗС я чудово знаю таку формулу, коли заявляють для преси одне, а насправді все по-іншому. Я не думаю, що вони обговорювали соціально-культурну тематику взаємодії. Про це не мовилось.

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Загалом, оцінюючи політику Росії щодо Лукашенка, я говорив неодноразово, що Лавров, як голова зовнішньо-політичного відомства проводить політику Кремля, здійснюючи стратегічну помилку.

По-перше, підрив довіри білорусів до Кремля відбувся вперше, коли Москва не засудила репресії та масові затримання у Білорусі.

По-друге, коли почалось обговорення дорожних карт, про зміст яких досі не знає ніхто. Відомо лише, що було 31, а тепер – 27 карт. Що в них міститься – суспільство не знає.

Підривом довіри є і той факт, що після зустрічі ніколи не проводять пресконференції. Ніколи не розповідають людям, про що вони говорили. Все це має вигляд таємних секретних переговорів за спиною у білорусів і, звісно, росіян, якщо це для них важливо.

На сьогодні це стратегічна помилка Кремля. Рівень довіри в білоруському суспільстві до керівництва Росії падає – тане на очах. Коли Росія могла б використати ситуацію ще в 2020 році і сказати, щоб Лукашенко припинив виконувати незаконно функції президента – вона б отримала дуже великі дивіденди.

Зараз такі можливості Кремля скорочуються з кожним днем та кожною подібною зустріччю, яка відбувається. Це призведе до фіаско політики Росії на білоруському напрямі. Білоруси не злопам'ятні, але вони цього не забудуть, адже в критичний момент для країни відбувається таке. Якщо ще й через ці дорожні карти у нас заберуть частину суверенітету – це викличе хвилю протестів.

Про участь Росії

Наскільки Лукашенко самостійний і контролює ситуацію в країні? Чи це вже робить Кремль?

Безумовно, самостійність він показує, але вона не така, якою була ще кілька років тому. Зрозуміло, що кулуарні переговори для цього і йдуть, щоб досягти максимуму, чого хотів Кремль. Його вплив у переговорах, звісно, має вигляд "впросити Росію дати грошей" різними хитрощами, способами і неправдами для того, щоб збільшити термін свого перебування при владі.

Головна проблема – це не лише протестний потенціал білорусів. Це – колосальні економічні проблеми, які вже має Білорусь, і вони будуть лише зростати, зважаючи на економічні санкції з боку США та ЄС. Тут Лукашенко намагається з Путіним грати ультиматумами та ставити все на карту, як раніше, однак потенціал проводити таку політику у нього значно зменшився.

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Водночас він не хоче відмовлятися від посади президента. Тому тут іде важка гра. Я думаю, предметом могла бути і зустріч Байдена з Путіним. Для Лукашенка дуже важливо зарезервувати для себе якісь межі, на які міг би піти у перемовинах Путін щодо ситуації у Білорусі.

В серпні – вересні 2020 року окремі представники білоруської опозиції заявляли про те, що вони раді вітати Володимира Путіна як медіатора між опозицією та Лукашенком. Мовляв, такий посередник, який допоможе розв'язати проблему. Сьогодні ви готові обговорювати з Кремлем майбутнє Білорусі?

Сьогодні цю тему з Кремлем вже обговорюють США. Я не думаю, що у Москві щось змінилось, щоб вони це обговорювали з демократичною опозицією. Тому й не стоїть у нас таке питання чи пропозиція.

Наш підхід такий: ми будемо нарощувати тиск на режим у всі доступні способи, використовуючи внутрішній потенціал, контакти та розуміння з боку європейських структур та США. Ми використовуємо кодекси етики великих компаній – вони відмовляються співпрацювати з режимом Лукашенка.

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Ми виконуємо внутрішньо-економічний тиск, відмовляючись від білоруських рублів та купуємо валюту. Багато міжнародних організацій, наприклад Європейська мовна спілка, припиняють співпрацювати з Білоруською державною телерадіокомпанією, адже вона фактично показує тортури білорусів, що є співучастю.

Ми говоримо також про Слов'яниський базар, від якого відмовилась Україна, чемпіонат світу з хокею, чемпіонат Європи з велоспорту – все це наш інструментарій. Доступний, дієвий.

Однак, це маленькі цеглинки для загальної перемоги. З цих цеглинок ми складаємо протестну хвилю. Цей потенціал ми використовуватимемо.

Говорити про те, що Росія у критичний момент введе війська на територію Білорусі? Україна скаже, що ми перебуваємо в ілюзії, але, як на мене, це був би великий внутрішньо-політичний тригер для росіян, якби збройні сили подавляли протести в Білорусі. Коли російський солдат стане проти білоруса – це перейде вже всі межі.

Україна теж у 2014 році думала, що цього не станеться.

Так, я розумію, але все ж, мені здається, що це – нереально. Але проблема ще в тому, зокрема, що для Росії Лукашенко абсолютно тактичний актив. Я переконий, що Кремль розуміє, що робити інвестицію в нього немає змісту. Тому не надаються серйозні ресурси.

Міністерство фінансів Росії навчилось на досвіді України, коли Віктор Янукович отримав 3 мільярди кредиту за те, що відмовився від асоціації з Євросоюзом. Росія зараз не може повернути ці гроші.



Кремль боїться повтору історії з Януковичем / Фото ТАСС

Тому зауважте, як ця допомога по-трохи виділяється Лукашенку. Щоб просто у критичному становищі його підтримувати, щоб в жодному випадку не дати впевненості йому у стабільності фінансово-економічної ситуації. Борги ж просто колосальні, зокрема, внутрішні. Компанії-гіганти фактично стали банкротами.

Тому вони використовують такий інструментарій, тримаючи Лукашенка "на короткому повідку". Я думаю, що Кремль зараз активно працює над сценарієм "хто замість" (Лукашенка – 24 канал). Це проблема, яка залишилась з 2020 року. Попри те, що говорять Путін і Лукашенко, а вони можуть говорити про все, що завгодно, таке завдання поставлене перед усіма російськими спецслужбами.

Про Віктора Бабарико

На вашу думку, хто може бути замість Лукашенка?

Для того, щоб Віктор Бабарико став кандидатом у президенти, Лукашенко має його звільнити (із в'язниці – 24 канал). Якщо Бабарико вийде на свободу й вийде (на протест – 24 канал) в центрі Мінську – люди вийдуть, дуже масово. А це вже критично для Лукашенка й для Кремля.



Лукашенко позбувся конкурента на виборах / Фото The Village

Можу припустити, що Кремль мав би боротись за Віктора Бабарико, це було б логічним. Бо він був главою найбільшого білоруського банку, який належав російській державній корпорації. Чому вони досі не розв'язали це питання – питання Кремлю.

На мою думку, цей варіант (президентства Бабарико – 24 канал) був би зрозумілим, бо він був тим двигуном, який вивів людей до активного бажання не погоджуватись публічно з намірами Лукашенка. Він став тим, хто зарядив цю хвилю й дав їй імпульс. Так, він вже майже рік у тюрмі. Він був би гідною кандидатурою.

Про підтримку Євросоюзу

Віктор Бабарико планував балотуватись на президентських виборах у Білорусі 9 серпня 2020 року. Однак його взяли під варту одразу після старту виборчої кампанії.

Євросоюз запропонував Білорусі понад 3 мільярди євро у випадку, якщо країна стане на шлях демократичних змін. Однак міністр закордонних справ Білорусі заявив, що цих грошей мало, щоб держава почала змінюватись. На вашу думку, цю заяву можна сприймати як торг із Заходом?

Ця пропозиція була озвучена у вересні 2021 року. Тоді почала формуватись ідея плану Маршалла, допомоги для нової демократичної Білорусі. Дуже важливо, що Європейська комісія опублікувала цей документ й проінформувала лідерів білоруської демократичної опозиції про те, що є такий план. Він прийнятий і буде готовий до реалізації, фактично з першого моменту, коли Білорусь стане на демократичний шлях.

До теми Путін принижував Лукашенка, це було на межі знущання, – білоруський опозиціонер Латушко

Лукашенко їздить постійно до Путіна й виторговує, просить на колінах "дайте мені милостиню, я вам за це гарантую, що Білорусь не вступить в НАТО, що ми тут українців будемо притискати, що віддам свою власність". За це Путін платить, але платить мало. А Євросоюз не кличе ні в НАТО, ні в ЄС. Напевно, їм би цього навіть не хотілось. Але при цьому вони готові допомогти для нормального розвитку Білорусі.

Це реальне партнерство. Все інше – це торгівля. Торгівля фіктивна, з приниженнями тощо.

Цей план дуже важливий. Мовиться не про 3 мільярди. Це сума може вирости до 10 мільярдів доларів. Це суттєвий ресурс, який протягом 2 – 3 років дозволить Білорусі достатньо швидко вийти з економічної кризи. Білоруси – працелюбні і креативні, тому я впевнений, що й інвестори будуть дивитись на Білорусь інакше.

Про санкції проти Лукашенка

Євросоюз та США дали зрозуміти Лукашенку, що історія із захопленням літака не залишиться безслідно. ЄС закрило повітряний простір для білоруських авіакомпаній. Крім того, у США ввели санкції проти 9 компаній. Прокоментуйте, наскільки вони важливі й який це удар для режиму.

Лукашенко вистрілив собі в ногу. Це була його велика помилка. Я не виключаю можливість, що росіяни були зацікавлені в такій помилці Лукашенка. Брали вони в цьому участь чи ні, але я не думаю, що вони протидіяли.

Їм вигідна ця історія, ще більша токсичність Лукашенка. Одна справа – говорити публічно про підтримку Лукашенка, а інша – робити те, щоб його авторитет був знищеним повністю.

Лукашенко порушив інтереси двох європейських столиць. На літаку були громадяни 18 держав. Він взяв у заручники журналіста, й ми знаємо, як солідарно реагує преса, в тому випадку коли намагаються вплинути на журналіста або зашкодити йому.

Крім того, якраз тоді проходив саміт глав Європейського Союзу. Все працювало проти Лукашенка, що ще раз підкреслює непрофесіоналізм спецслужб. Все це складається у єдину негативну картину. Брехлива та заплутана інформація про те, що відбулось першим – стартував МіГ-29, прийшло повідомлення про мінування чи диспетчери інформували, щона борту літака є бомба.



Лукашенко провалив спецоперацію / Фото ЕРА

Все розсипалось, кожне виправдання режиму в цій спецоперації фактично зразу розсипалось. У Гродно аеропорт був начебто закритий, але виявилось, що він був відкритим й там злітали приватні літаки. Тобто це все брехня.

Щодо списку санкцій США. Наскільки я знаю, що в тому списку, який розморожений Держдепом США, компанія "Білоруськалій" якраз таки нема.

Це як доповнення. Зараз обговорюють доповнення санкційного списку.

Компанія "Білоруськалій" є одним з головним постачальником валюти для режиму. Цією корпорацією керує пан Головатий, який є хресним Миколи Лукашенка (сина самопроголошеного білоруського президента – 24 канал). Це корупційні схеми, які діють по цілій Європі. Компанії отримують максимальний прибуток.

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Половина залишається за кордоном, а інша частина поступає у сам "Білоруськалій". Тому це був би дуже вагомий удар не лише по режиму всередині, а по особистих інтересах Лукашенка, бо це дуже серйозний капітал.

Ці компанії не мають активного торгово-економічного співробітництва зі США. Але є розуміння так званих вторинних санкції. Наприклад Молдова опублікувала минулого тижня, що банкам дали наказ не фінансували угоди із такими компаніями.

Якщо на це підуть українські банки, то виникне питання поставки нафтопродуктів на український ринок. Це все закриває можливість продажі нафти та нафтопродуктів, їм (владі Білорусі – 24 канал) треба шукати якісь "сірі схеми".

Будь-яка спроба втекти від санкцій, перейшовши на іншу компанію, блокує роботу цього підприємства. Це удар про режиму. Дуже важливо, щоб так спрацювали і європейці. ЄС завжди більш демократичний і повільніший.

Про фільм NEXTA

У новому фільмі NEXTA "Золоте дно" розповідається про міжнародні контрабандні схеми, за участі вищого керівництва Білорусі. Що вам про це відомо і чи могло б їх закриття спричинити руйнування режиму Лукашенка?

Справа в тому, що всі ці схеми були вже відомі. У цьому напрямку працюють команди для розслідувань. Одна з них співпрацює з нами, у нашому офісі. Є ще декілька організацій, які ведуть цей напрям.

Фільм закумулював у стисненому форматі всю цю інформацію, щоб донести глядачеві. Тому я вважають всім, хто цікавиться цією тематикою корупції в системі влади Білорусі, варто подивитись як і перший, так і другий фільм.

Нове розслідування NEXTA про Лукашенка: дивіться відео

У першому фільмі розповідається, як Лукашенко вдалось побудувати цю імперію, скільки в нього маєтків, благ, літаків тощо. Українців цим вже не здивуєш. Ви через це вже пройшли, золоті батони та золоті унітази. Ми (білоруси – 24 канал) проходимо це лише зараз, відкриваємо суспільству про золоті унітази Лукашенка. Але наступний елемент, – це скільки грошей крадеться.

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Про бойкот білоруських товарів

Українці дуже відкрито ставляться до білорусів. Зараз активно обговорюють бойкот білоруських товарів. Як так бойкотувати, щоб не завдати шкоди звичайним білорусам, а режиму Лукашенка?

Будьмо відвертими, золотої середини немає. Сьогодні стоїть історичний вибір. Білоруси житимуть в концентраційному таборі, який реально побудований під Слуцьком – 100 кілометрів від Мінська. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Карпенков. Є фото і відео.

Як мені сказала одна пані посол: "У вас вже майже Північна Корея". Тому якщо українці (а я знаю ваше бажання бути вільними людьми, тими, хто прагне до демократії), бачать, що білоруси дійсно проходять історичний момент, то вам потрібно допомагати.

Тут дуже важко знайти золоту середину. Більша частина білорусів готова прожити декілька місяців під санкціями, але не готова жити роками під узурпацією Лукашенка. Тим більше, не готова бути частиною іншої держави. Ми хочемо зберегти свою незалежність.

Тому наразі – це історичний момент, історичний вибір. Я і раніше звертався через інші українські телеканали – потрібно бойкотувати білоруські товари. Потрібно, щоб бізнес відмовлявся від білоруських товарів. Ми все відновимо.

Важливо Треба бойкотувати наші товари, – Латушко закликав до економічних санкцій проти Білорусі

Нашою метою не є погубити економіку Білорусі. Я розумію всі ризики. Я був членом уряду і розумію, про що мовиться. Але в нас, окрім масштабного тиску, який акумульований в цьому історичному проміжку, інших інструментів немає.

Про стосунки Білорусі та України

Я вдячний вашому керівництву: і президенту, і міністру закордонних справ за те, що ви ухвалюєте дуже точні, системні кроки. Можливо, це хтось критикує у країні. Я розумію, що частина суспільства може це не сприймати.

Але це дуже важливо для білорусів. Вони, дивлячись, як вчиняє Україна, аплодує і вдячні нашим українським друзям.

Ви повинні розуміти, і стратегічні ризики для вас (є – 24 канал): що станеться, якщо Білорусь не буде самостійною державою; що відбудеться, якщо в Білорусі не переможе демократія і залишиться Лукашенко при владі.