"Від'ємний зліт": біля Барановичів на трасу впав російський Мі-24
Джерело:телеграм-канал "Беларускі Гаюн"
Російський вертоліт Мі-24 здійснив "від'ємний зліт" біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами. Попередньо, пілотам вдалося врятуватися.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
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Судячи з повідомлень у чатах, гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами. На місці працюють МНС. Міноборони Білорусі заявило, що авіакатастрофа сталася приблизно о 13:30 у Барановицькому районі.
В якому стані пілоти
Повідомляють, що члени екіпажу вертольота дістали тілесні ушкодження. Водночас в офіційному повідомленні Міноборони Білорусі не вказано, чий саме вертоліт "здійснив жорстку посадку".
Зауважимо, що на оприлюдненій у мережі світлині видно, що вертоліт сильно пошкоджений. Довкола нього зібралися рятувальники.
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