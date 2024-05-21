Ізраїль не дотримується ніяких вимог: як війна на Близькому Сході руйнує "архітектуру світу"

Міжнародний кримінальний суд вивчає можливість видати ордер на арешт лідерів ХАМАС, а також – прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Навряд чи це матиме значні наслідки. Але загалом уся міжнародна структура, створена після Другої світової війни, поступово руйнується.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що можливі ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду ніяк не вплинуть на хід бойових дій. Ізраїль не зупинить операцію в Секторі Гази, а ХАМАС взагалі не є суб'єктом міжнародного права, тому на їхню реакцію не звертають уваги.

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Можливі довгострокові наслідки

Як зазначив Вігірінський, відсутність реакції на дії Міжнародного кримінального суду, звісно ж, впливають на репутацію цієї інституції. Але загалом теперішні події у світі можуть призвести до того, що міжнародна структура, яка була сформована після Другої світової війни, у довгостроковій перспективі зруйнується.

Вона або руйнується, або залишається – і усі її визнають. От з ООН. Ізраїль не виконує жодної резолюції. Ні про припинення вогню; ні про деокупацію території. Так само вони не будуть виконувати рішення МКС через те, що Ізраїль не ратифікував Римський статут. Що тут може зробити суд? Нічого. У них немає поліцейських підрозділів,

– сказав Вігірінський.

Міжнародне право діє за принципом, що "договори мають виконуватися". Якщо країна ратифікувала Римський статут, то мала б виконати свої зобов'язання. Але країна цілком може сказати, що людина володіє політичним імунітетом – і не видавати її.

У цій ситуації МКС виконав свою роботу. На неї нашаровується політичний підтекст, який може дискредитувати сам МКС та й міжнародну судову систему в частині права, яке покликане тримати в рамках механізми ведення війни,

– зауважив Вігірінський.

Можливі нові ордери на арешт від МКС: коротко