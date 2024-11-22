Чи здатна Росія виготовляти багато ракет "Орешник": аналітик назвав проблему ворога

Владімір Путін зробив заяву, що Росія атакувала Україну експериментальною гіперзвуковою ракетою "Орешник". Є припущення, що це доволі примітивний тип озброєння, який росіянам буде легко виготовляти.

Про це 24 Каналу розповів аналітик, політтехнолог, колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков, зазначивши, що експеримент із застосуванням ракети "Орешник" окупантам вдався. Російська пропаганда розвиватиме такий успіх, погрожуючи цією зброєю всьому світові у відповідь на будь-яку протидію країні-агресорці.

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Виготовлення ракет

Олександр Кочетков зауважив, що росіяни можуть виробляти гіперзвукові ракети "Орешник" та інші у Московському інституті теплотехніки, проте серійне виробництво такої зброї відбувається на Уралі. Було б корисним, якби Повітряні сили України атакували безпілотниками ці місця. Це завадило б окупантам масштабувати виготовлення своїх військових розробок.

"Орешник" це достатньо примітивна ракета. Там немає якихось новітніх технологій,

– сказав політтехнолог.

Ракета велика, тому, на його думку, окупанти можуть її дещо спрощувати та використовувати власні чіпи. Вони зовсім ненадійні, але завдання системи керування для схожого виду озброєння виконують.

"Тому росіяни можуть виробляти таку зброю, але проблема в тому, чи є в них на це гроші, адже економіка Росії поступово втрачає свої потужності", – додав Олександр Кочетков.

До слова, CNN повідомляє, що Росія вперше у світі використала балістичну ракету для бойового удару. Україна стала першою жертвою цього типу зброї, яку надзвичайно складно перехопити навіть найсучаснішими системами ППО.