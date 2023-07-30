"Тяжка образа для Бога": Папа Римський звернувся до "російських братів" через зерно

Папа Римський закликав Росію, попри війну, скасувати своє рішення про відмову від Чорноморської зернової угоди, згідно з якою вона дозволила Україні експортувати зерно зі своїх морських портів. Про це він заявив під час проповіді на площі Святого Петра 30 липня.

Росія вийшла з Чорноморської угоди після того, як заявила, що її вимоги щодо послаблення санкцій на власний експорт зерна та добрив не виконали. Також Москва поскаржилася на те, що до бідних країн буцімто не дійшло достатньо зерна.

Минулого тижня кремлівський диктатор Владімір Путін запропонував постачати зерно до Африки, частину з якого – взагалі безкоштовно. Проте голова Африканського Союзу Азалі Ассумані відповів, що цього "може бути не зовсім достатньо".

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Папа Римський звернувся до Росії

Франциск звернувся до Кремля щодо відновлення зернової угоди.

Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися,

– сказав папа Римський під час свого щотижневого послання "Ангел Господній".

Світові ціни на пшеницю різко зросли після того, як 17 липня Росія вийшла з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року. Окупанти знову почали атакувати українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та Дунаї.

Звертаючись до натовпу на площі Святого Петра, Папа закликав вірних продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою для Бога".

"Крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, підіймається до неба", – заявив Франциск.

З моменту початку повномасштабної війни в Україні понтифік неодноразово засуджував агресивну війну Росії. Водночас він намагався зберегти відкритий канал комунікації з Москвою.

Зокрема, у травні він доручив голові Італійської єпископської конференції кардиналу Маттео Зуппі виступити в ролі мирного посланця. Той вже відвідав Київ, Москву та Вашингтон і працює над питанням репатріації дітей з Росії та підконтрольних їй територій в Україну.

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