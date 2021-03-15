Вихід розслідування Bellingcat про вагнерівців відклали на квітень

Вихід документального фільму Bellingcat про зрив операції з вагнерівцями нібито мав відбутися 15 березня. Однак розслідувачі заявили, що не встановлювати конкретну дату прем'єри.

Коли вийде документальний фільм

Засновник ресурсу наголосив, що дослідження все ще тривають. Тому наразі невідомо, коли відбудеться прем'єра "Вагнергейт".

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Для нашого розслідування "Вагнергейт" немає цільової дати випуску, і ми ніколи її не встановлювали. Дослідження документального фільму все ще тривають, і як тільки це буде зроблено, ми повідомимо всіх, коли він вийде,

– заявив Гіґґінс.

Зауважимо, інформацію про те, що прем'єра розслідування відбудеться 15 березня активно поширював журналіст Дмитро Гордон. Зокрема, він казав, що у цей день має розкритися якась важлива інформація.

Тепер Гордон каже, що вихід фільму Христо Грозєва відбудеться "5 квітня, плюс – мінус кілька днів".

Головне про розслідування "Вагнергейт"

Головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв у 2020 році анонсував розслідування про вагнерівців. Він казав, що фільм можна буде побачити до кінця 2021 року.

Нещодавно поширилася інформація про те, що представники Офісу Президента нібито просили Bellingcat не публікувати розслідування.

На що розслідувачі закликали читачів вірити лише офіційній інформації та не піддаватися спекуляціям.

Що відомо про справу вагнерівців