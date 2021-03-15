Вихід розслідування Bellingcat про вагнерівців відклали на квітень

15 березня 2021 , 10:59
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Вихід документального фільму Bellingcat про зрив операції з вагнерівцями нібито мав відбутися 15 березня. Однак розслідувачі заявили, що не встановлювати конкретну дату прем'єри.

Джерело:

Еліот Гіґґінс

Коли вийде документальний фільм

Засновник ресурсу наголосив, що дослідження все ще тривають. Тому наразі невідомо, коли відбудеться прем'єра "Вагнергейт".

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Для нашого розслідування "Вагнергейт" немає цільової дати випуску, і ми ніколи її не встановлювали. Дослідження документального фільму все ще тривають, і як тільки це буде зроблено, ми повідомимо всіх, коли він вийде,
– заявив Гіґґінс.

Зауважимо, інформацію про те, що прем'єра розслідування відбудеться 15 березня активно поширював журналіст Дмитро Гордон. Зокрема, він казав, що у цей день має розкритися якась важлива інформація.

Тепер Гордон каже, що вихід фільму Христо Грозєва відбудеться "5 квітня, плюс – мінус кілька днів".

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