Вагнерівці виходять з Бахмута малими групами вже кілька тижнів: зведення з фронту від Світана

Попри заяви Пригожина, вагнерівці ще з 10 травня почали виходити з Бахмута. Між іншим, їхня ротація заважає ЗСУ знищувати ворога у великій кількості.

Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше в Міноборони України повідомили, що росіяни знизили активність в районі Бахмута, а ЗСУ контролюють його околиці.

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Ротація росіян у Бахмуті

Світан зазначив, що попри заяви Пригожина, вагнерівці виходять з Бахмута ще з 10 травня. Пригожин своїми заявами в ЗМІ намагається прикрити ці дії. Вагнерівці виходять малими тактичними групами, по 10 – 15 людей у день, на їхнє місце приходять військові формування з так званих "ЛНР" і "ДНР".



Ротація росіян у Бахмуті / Скриншот Deep State Map

Наші війська просуваються на околицях і флангах міста. ЗСУ намагаються працювати по цілях у Бахмуті, по ворожих військах, але через те, що вони ротуються малими групами, артилерії в них складніше влучити. Загалом, за графіком, приблизно за тиждень вагнерівців у Бахмуті вже не буде.

Далі вони підуть кудись зализувати рани. Довкола Бахмута під нашими ударами будуть уже лінійні частини російських військ,

– зауважив військовий експерт.

"Бавовна" на "Азовсталі"

Також 26 травня на територію "Азовсталі" в Маріуполі завітала "бавовна". Треба розуміти, що це величезний комплекс, ледь не місто в місті. Росіяни нині використовують його як базу. Навіть на вертольотах тренуються там літати.



"Азовсталь" в окупованому Маріуполі / Скриншот Deep State Map

Там розташовані склади боєкомплектів, є й підземні бункери, де їх можна спробувати сховати. Завдяки радіотехнічній розвідці ЗСУ вдається знайти ці місця. Швидше за все, туди прилетіла ракета Storm Shadow, бо зі схожого озброєння в Україні є лише "Грім".

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

Атака дрона на Бєлгородщину

Крім того, Світан розповів і про те, що вчергове сталось у Бєлгородській області. Останнім часом ті, хто запускають БпЛА, грамотно обирають цілі – б'ють по окупаційних адміністраціях. Зокрема, цього разу "прилетіло" в будівлю МВС.



Атака БпЛА на Бєлгородщину / Скриншот Deep State Map

Слід розуміти, що такі удари навіть оплески викликають серед росіян. Чому? Тому що не люблять свої силові структури, як-от МВС чи ФСБ, бо саме вони постійно чинили і чинять тиск на громадян. Тож, такі удари й така реакція ворогів – це добре для нас.

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