У Раді відповіли, чи планують змінити вік осіб, що підлягають мобілізації
Джерело:РБК-Україна
Верховна Рада готує проєкт закону про зміни щодо мобілізації та військової служби. Нардеп Федір Веніславський розповів, чи зміниться вік мобілізації чоловіків на війну.
Член Комітету з питань національної безпеки та оборони розповів в інтерв'ю, що зміни до законодавства передбачатимуть нові норми щодо вручення повістки, відстрочки від військової служби та щодо прав військовозобов'язаних. Окрім того, ще під питанням умови щодо демобілізації.
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Чи змінять вік осіб, яких зможуть мобілізувати
Федір Веніславський розповів, що у випадку, якщо нардепи встигнуть врегулювати дискусійні моменти, то проєкт закону можуть врегулювати вже цього тижня.
Народний депутат відповів на питання, чи передбачені в проєкті закону зміни щодо віку мобілізованих. Тобто чи планують мобілізовувати чоловіків від 18 років, а не від 27, як є наразі.
У цьому законопроєкті питання щодо віку призову на військову службу за мобілізацією взагалі не вирішуються. Нагадаю, зараз на військову службу за мобілізацією можуть бути призвані особи, які пройшли строкову військову службу – тобто які мають військовий досвід та підготовку,
– заявив Веніславський.
Він також сказав, що у випадку, якщо чоловіки не проходили строкову військову службу і є призовниками – то тоді для них діє норма про можливість мобілізації лише з 27 років.
"Коли президент підпише вже ухвалений законопроєкт парламенту – тоді людину, що не має військової підготовки, можна буде мобілізовувати з 25 років", – заявив нардеп.
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Що каже Веніславський про зміни до мобілізації
- Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада намагається визначитися, після якого строку служби за мобілізацією військові зможуть звільнитися. За його словами, нині є пропозиція дозволити звільнятися з військової служби упродовж 36 місяців служби за мобілізацією, проте є й інші варіанти.
- Політик розповів, що Рада планує вручити повістки через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідні представники поштових служб.
- Окрім того, Веніславський сказав, що українців можуть зобов'язати носити із собою на постійній основі військовий квиток. Зокрема, щоб покращити мобілізаційні процеси.