Виключення Буймістер зі "Слуги народу": Кравчук сказала, коли обговорять питання

Олександр Корнієнко заявив, що нардепку Людмилу Буймістер можуть виключити з фракції "Слуга народу". Це питання можуть обговорити вже найближчим часом.

Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу. Зокрема, 18 жовтня відбудеться наступне засідання політсили.

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Коли можуть обговорити питання

За словами Кравчук, на цьому засіданні планують обговорити питання апарату Верховної Ради й законопроєктів, за які голосуватимуть нардепи.

Я не виключаю, що також буде порушене питання щодо перебування Людмили Буймістер у фракції,

– розповіла депутатка.

Однак Кравчук заявила, що поки нічого не гарантує, адже ще не бачила порядку денного.

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