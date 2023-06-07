З вікна на човен: волонтер із затопленого Херсона показав в ефірі, як рятує сім'ю із собакою

На Херсонщині триває евакуація людей, домівки яких затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами. Ситуація залишається критичною.

Мешканці Херсона на дахах чекають на порятунок. Про це 24 Каналу розповів волонтер з Херсона Борис Зуєв.

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"Ось жіночка з чоловіком, їх затопило, вони не можуть вийти, через вікно забираємо. У них 4 собаки, вантажимо їх. Коти тут, кролики, папуги. Добре, що ми приїхали", – зауважив волонтер.

Росіяни наробили багато біди у Херсоні

Будинки затоплені, стирчать лише дахи. Підрахувати, скільки людей евакуювали за сьогодні, поки не вдається. Зранку волонтери були в іншому районі міста. Там човном вивозили по 5 – 7 людей, зробили приблизно 10 ходок. Затопило 9-поверхівку, перший поверх повністю. Людей через вікна діставали з 1 – 2 поверхів.

"Усі допомагають, виручають. По районах їздять човни й кричать "люди-люди", можливо, хтось там є. Заїхали за ріг, почули гавкіт собаки, достукалися, там лишилося дві людини, які потребують допомоги. Зараз ми на них чекаємо, вони збираються, будемо вивозити", – поділився Зуєв.

Зуєв про ситуацію з евакуацією у Херсоні: дивіться відео

Волонтер розповів, що вдалося забрати дві собаки. Проте виникла проблема з евакуацією собаки, яка не дається в руки.

"Я зідзвонився з ветеринаром, який погодився приїхати й тимчасово приспати для перевезення. Так якось викручуємося. Є тут дуже багато біди. Ніяк не потрапити вже у під'їзд, а там, кажуть, теж коти є… Навіть не знаю, що ми будемо робити. Будемо щось думати", – відзначив волонтер.

Зуєв подякував усім людям, які назбирали йому на ремонт авто. Усі охочі долучитися до порятунку людей і тварин можуть звертатися до фонду Help to Live. Сьогодні наша участь – і фінансова, і фізична – є як ніколи важливою.

Станом на 11 годину вода ще прибувала. Зараз, за словами волонтера, вона зупинилася.

Підрив Каховської ГЕС: коротко