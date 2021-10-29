Виконання рішення контролюватиме Данілов: Україна ввела санкції проти Ємену

Володимир Зеленський увів в дію рішенння РНБО про запровадження санкцій щодо Ємену. Обмеження накладають відповідно до резолюції безпеки ООН.

Мовиться про запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Пресслужба Офісу Президента повідомила, що контролюватиме виконання цього рішення секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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Санкції проти Ємену Рада Безпеки ООН запровадила у 2014 році.

Причиною стали бойові дії на території країни. Зокрема, санкції передбачають заморожування активів та обмеження на поїздки для людей, які перебувають у чорному списку.

Ємен: останні події

Восени 2021 року відносини між урядовими військами і хуситами вкотре загострилися.

В епіцентрі конфлікту опинилася провінція Ель-Байда.

Жертвами стали щонайменше 45 людей. Зокрема, 25 бойовиків.

Місцеві ЗМІ повідомили, що "хусити розширили свою військову кампанію після захоплення ключових районів, що перебували під контролем армії уряду, в провінції Ель-Байда в результаті запеклих боїв".