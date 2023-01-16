"Говорять про міфічних нацистів": як російська пропаганда маніпулює викраденими дітьми
Відомі випадки, коли російські загарбники викрадали український дітей та депортували їх на окуповані території або до Росії. Згодом пропагандисти маніпулювати цими малюками.
Про це розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська на брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, багато дітей депортували на території квазіреспублік.
Зверніть увагу Росіяни викрали дітей з Херсона і перевезли їх на інші окуповані території
Як російська пропаганда маніпулює викраденими дітьми
Як повідомила Рашевська, діти стали жертвами фактичної зміни. Їх депортували у сиротинці так званих недореспублік "ЛНР/ДНР".
Ці діти не пам’ятають Україну. Вони говорять про так званих "українських міфічних нацистів", що вони будуть їх ґвалтувати та вбивати. Це їм втаскували у голову протягом 8 років,
– розповіла юристка.
Рашевська наголосила, що Україні потрібно повертати дітей з їхніми найкращими інтересами та у складі української нації.
"Тут потрібно розуміти, що нікого не треба об’єднувати у групи. У нас немає самоцілі просто порушити права дітей, аби тільки вони тут були", – додала юристка.
Окупанти крадуть українських дітей: що відомо
- Росіяни продовжують красти дітей з Херсонщини. Зокрема, вихованців дитбудинку в Олешках загарбники вивезли у психлікарню в тимчасово окупованому Криму.
- Раніше стало відомо, що окупанти вивозять дітей нібито подалі від бойових дій, але насправді йдеться про примусове розділення родин із батьками, якщо останні взагалі залишилися серед живих.
- Колишній військовий ЗСУ, який у 2014 році перейшов на бік окупантів, у березні минулого року з 3 окупантами викрав і вивіз у Білорусь українську дитину.
- До речі, Росія вдавалася до масових викрадень дітей не лише у 2022 році, а фактично з початком вторгнення до України у 2014 році. Найвідомішою викрадачкою українських дітей, крім Львової-Бєлової, є сумнозвісна Єлізавєта Глінка, так звана "Доктор Ліза".