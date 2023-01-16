"Говорять про міфічних нацистів": як російська пропаганда маніпулює викраденими дітьми

Відомі випадки, коли російські загарбники викрадали український дітей та депортували їх на окуповані території або до Росії. Згодом пропагандисти маніпулювати цими малюками.

Про це розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська на брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, багато дітей депортували на території квазіреспублік.

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Як російська пропаганда маніпулює викраденими дітьми

Як повідомила Рашевська, діти стали жертвами фактичної зміни. Їх депортували у сиротинці так званих недореспублік "ЛНР/ДНР".

Ці діти не пам’ятають Україну. Вони говорять про так званих "українських міфічних нацистів", що вони будуть їх ґвалтувати та вбивати. Це їм втаскували у голову протягом 8 років,

– розповіла юристка.

Рашевська наголосила, що Україні потрібно повертати дітей з їхніми найкращими інтересами та у складі української нації.

"Тут потрібно розуміти, що нікого не треба об’єднувати у групи. У нас немає самоцілі просто порушити права дітей, аби тільки вони тут були", – додала юристка.

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