Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував свою заяву про президентські амбіції. За його словами, це був просто жарт під час одного з інтерв'ю.

Окрім того, Ляшко сумнівається, що його ім'я взагалі пам'ятатимуть у 2029 році. Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу hromadske.

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Вибори президента

"Це був жарт, і ми повинні це розуміти", – зазначив головний лікар, коментуючи своє інтерв'ю виданню "Гордон".

"Якщо ми у 2029 році будемо пам'ятати прізвище Ляшко, головний державний санітарний лікар, який може впливати на країну... але я думаю, що ні", – підсумував Ляшко.

Вибори мера

На питання, чи можливе висунення його кандидатури на виборах мера столиці, головний лікар не став відповідати.

"Будемо коментувати, коли зникне слово чутки, коли буде офіційна позиція", – наголосив Ляшко.

Він підкреслив, що підтримує довіру президента до себе як до головного лікаря, проте не став відповідати на питання, чи спілкувався з ним або керівником ОП щодо виборів мера.

"Я підтримую довіру президента до мене як до головного санітарного лікаря, якщо буде така розмова, думаю, ви почуєте офіційну позицію і президента, і головного санлікаря", – зазначив Ляшко.