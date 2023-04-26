Найкраще, що є в росіян: для чого Путін тримає Медведчука
Віктор Медведчук останнім часом активізував свою діяльність в Росії. Роздає інтерв'ю телеканалам, пише статті, а також заявляє про політичні рухи так званих "опонентів Зеленського".
Генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2020 – 2021 роках), голова ГУР Міноборони (у 2015 – 2016 роках) Валерій Кондратюк зауважив, що медіаактивність Медведчука свідчить про те, що в Росії все дуже погано. Про це він розповів 24 Каналу.
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Медведчук – "пасія ФСБ"
Кондратюк наголосив, що на Віктора Януковича росіяни вже не роблять ставку, тому знову чіпляються за кума Путіна, попри його антирейтинг в Україні
Я б назвав Медведчука є "пасією ФСБ". І зараз спецслужби Росії намагаються "запліднити" його черговим антиукраїнським проєктом. Тим самим вони намагаються повернути схильність Владіміра Путіна,
– підкреслив генерал-лейтенант.
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За тою інформацією, якою володіють українські спецслужби, в підпорядкування Медведчуку передаються певні активи на окупованих східних територіях України та в Криму.
"Росіяни сподіваються після припинення бойових дій та заморожування конфлікту, повернутися до гібридної війни, тому що Путін ненавидить українців. В цій війні росіяни будуть покладатися на все найкраще, що в них є. А це найкраще – пан Медведчук", – наголосив Кондратюк.
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Більше про пригоди Віктора Медведчука
- РосЗМІ розповіли, що на рішення Путіна розпочати війну вплинув зокрема Медведчук. Він брехав очільнику Кремля про потужну підтримку його особисто та проросійські настрої в Україні. За нібито організацію політичного опору в Україні Медведчук отримував шалені гроші від Кремля.
- З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кум Путіна перебував під домашнім арештом, під яким він перебував з кількох впроваджень, зокрема за державну зраду. 26 лютого 2022 року він втік з під домашнього арешту.
- 2 березня Медведчука оголосили у розшук, а 12 квітня його затримали і за рішенням суду арештували його. Він перебував за ґратами до початку 2023 року, коли Медведчука обміняли на українських військових в аеропорту в Анкарі. Ініціатива такого обміну належала Росії.