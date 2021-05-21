Медведчук каже, що на переговори з бойовиками його вповноважили Порошенко і Турчинов

Проросійський нардеп Віктор Медведчук заявив, що вести переговори з бойовиками його уповноважили Олександр Турчинов, а потім Петро Порошенко. При цьому він підтвердив, що домовлявся й про економічні питання.

Про переговори з бойовиками Медведчук розповів біля будівлі Апеляційного суду Києва, де 21 травня розглядають апеляцію про зміну йому запобіжного заходу. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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Медведчук про переговори з бойовиками

Я офіційно був уповноважений на ведення цих переговорів виконуючим обов'язків президента Турчиновим, а потім уже президентом Порошенком. Потім був уповноважений і Тристоронньою контактною групою та СБУ, яка надала мені статус спецпредставника з гуманітарних питань у ТКГ,

– заявив Віктор Медведчук.

Проросійський нардеп домовлявся й щодо економічних питань

Також він запевнив, що він вів переговори й на економічну тематику, зокрема – про електроенергію. Нардеп заявив, що спілкувався про "принципові домовленості щодо поставок електроенергії в Україну, і такий договір був підписаний і заключений владою".

Ба більше, він заявив, що зустрічався з Порошенком в 2014, у 2015 роках і надалі – аж до 2018 року. Мовляв, до того часу, поки вони "не розійшлися в поглядах щодо обміну утримуваними особами".

Щодо того, чи просив Віктор Медведчук бойовиків не чіпати будинок олігарха Ріната Ахметова в Донецьку у 2014 році, він заявив, що не хоче коментувати "ніякі розмови, бо вони є сфальсифікованими". Мовиться про телефонні розмови нібито Медведчука з іншими особами, які оприлюднили розслідувачі Bihus.info.

Коротка передісторія щодо Віктора Медведчука