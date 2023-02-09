Набурмосений і з опущеними руками: мережа вибухнула реакціями через поведінку Орбана у Брюсселі
Володимир Зеленський вдруге за час повномасштабного вторгнення відправився за кордон. Зранку 9 лютого він прибув до Брюсселя, де виступив з потужною промовою в Європарламенті. Його зустріли стоячи та гучними оплесками.
Однак коли інші керівники країн Євросоюзу вітали Володимира Зеленського, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зрушив з місця. Таку поведінку посадовця не оминули увагою й користувачі соцмереж, повідомляє 24 Канал.
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Поведінка Віктора Орбана викликала реакцію мережі
Так, користувачі соцмереж зауважили, що він не реагував ані коли Президента України вітали оплесками, ані коли підходили до нього на саміті в Брюсселі.
Тож не дивно, що таке показове ігнорування Володимира Зеленського розвеселило мережу. Люди кинулися припускати, що саме могло бути причиною. Серед версій і пиха, і навіть проблеми зі здоров'ям.
Також користувачі соцмереж пробували здогадатися й про що у ці моменти роздумував прем’єр-міністр Угорщини.
У соцмережах пробують вгадати, про що думав Орбан / Скриншот
Віктор Орбан виступає "за мир"
Цікаво, що згодом Віктор Орбан вкотре виступив за "негайне припинення вогню" в Україні у своєму твітері.
Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!
– написав він.
Однак його оперативно звинуватили у лицемірстві та віднесли до "російського табору". Адже, як раціонально наголосили у коментарях під дописом, інакше він повинен був би вимагати від Росії припинити вбивати українців. А також запитали, на умовах якої країни він вимагає припинення вогню.
Візит Зеленського до Брюсселю: коротко
- Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя 9 лютого виступив у Європейському парламенті.
- Перед початком у Європарламенті пролунали гімни України та Євросоюзу. Також президент подякував країнам ЄС за підтримку та увагу до України, та наголосив: наразі триває боротьба за Європу. Наголосив Зеленський й на тому, що Україна перемагає та наближається до ЄС, який перемагає.
- Також у Брюсселі Президент України повідомив, що є позитивні рішення щодо постачання Україні винищувачів.