"Американці та росіяни домовляться": з чим приїжджав Орбан в Україну

Віктор Орбан 2 липня відвідав Україну. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та висловив свої пропозиції щодо врегулювання ситуації у нашій державі.

Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що висловлювання Орбана, які можуть бути схожими на слова Владіміра Путіна не є кремлівським наративом. На його думку, прем'єр-міністр Угорщини людина, яка відкидає зайву риторику та дивиться в сторону суті.

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Роль США у прийнятті рішень

За словами Вігірінського, Європа, Росія та США усвідомлюють, що у питаннях військової безпеки, розвідки та контррозвідки ЄС є суб'єктом, який приймає військову опіку Сполучених Штатів Америки.

Орбан говорить, а воно так і буде, що американці та росіяни домовляться з приводу питань стратегічної безпеки,

– сказав політолог.

Прем'єр-міністр Угорщини транслює думку, що євразійська безпека – це стан, коли країни не ворогують і не воюють між собою. Андрій Вігірінський пояснив, що такі мирні відносини залежать від США, адже ця країна має військовий потенціал для забезпечення можливостей безпеки та від Росії, бо вона зумовлює агресію.

Ні одна зі сторін не вважає за доцільне вступати у безпосередній військовий конфлікт, тому так чи інакше вони домовляться. Це станеться тоді, коли виникнуть ризик зіткнення через політичні, військові та економічні передумови,

– висловився він.