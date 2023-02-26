Візит Орбана в Київ буде крапкою: позиція Угорщини може кардинально змінитись

Довгий час прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чинив опір рішенням Європейського Союзу проти Росії. Днями стало відомо, що Орбан прибуде з візитом до України, що ознаменує зміну вектору його поглядів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він переконаний, що Європейський Союз почав тиснути на Віктора Орбана, і це принесло свої результати.

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Віктор Орбан тривалий час засуджував дії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні і говорив про це публічно.

Клочок переконаний, що візит лідера Угорщини до України поставить на цьому крапку і покаже, що Угорщина буде діяти в унісон з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом.

Це чіткий сигнал Путіну, що він втрачає свій вплив в країнах Європейського Союзу, де він раніше його мав,

– додав мовець.

Орбан опинився між двох вогнів

Політичний експерт зауважив, що шлях Орбана до влади був здійснений з великою підтримкою Росії, наймовірніше, в Путіна є певний компромат на нього. Тепер Орбан опинився загнаним у пастку: або він підтримуватиме політику європейських лідерів, або він недоотримає фінансування від ЄС, адже уже є проблеми з виділенням коштів на тлі його невизначеної політики.

Угорщина повинна залишатися в європейській сім'ї, навіть з таким неоднозначним лідером, адже так ЄС зможе дещо впливати на політику Орбана, резюмував Клочок.

Клочок про візит Орбана в Україну: дивитись відео

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