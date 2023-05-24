В України все добре, – Боррель різко поставив Орбана на місце після скандалу

Віктор Орбан вкотре вляпався у скандал і цинічно заявив, що Україні не виграти у війні. На це різко відреагував високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель запевнив, що Україна зможе перемогти Росію. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС, інформує 24 Канал.

Важливо Це Росії не виграти війну, – Столтенберг відповів Орбану і привітав навчання українських пілотів

Боррель поставив Орбана на місце

За словами дипломата, ЄС однозначно є лідером у підтримці України і продовжуватиме це робити.

Міністри не погоджуються з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну, тому, мовляв, ми повинні припинити її підтримувати. Ні! Навпаки, в України справи йдуть добре,

– зазначив Боррель.

Він наголосив, що Україна "сплутала" плани Путіна стосовно швидкої перемоги і зуміла захистити себе.

Новий скандал з Орбаном: що відомо