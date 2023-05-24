В України все добре, – Боррель різко поставив Орбана на місце після скандалу
Віктор Орбан вкотре вляпався у скандал і цинічно заявив, що Україні не виграти у війні. На це різко відреагував високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
Боррель запевнив, що Україна зможе перемогти Росію. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС, інформує 24 Канал.
Важливо Це Росії не виграти війну, – Столтенберг відповів Орбану і привітав навчання українських пілотів
Боррель поставив Орбана на місце
За словами дипломата, ЄС однозначно є лідером у підтримці України і продовжуватиме це робити.
Міністри не погоджуються з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну, тому, мовляв, ми повинні припинити її підтримувати. Ні! Навпаки, в України справи йдуть добре,
– зазначив Боррель.
Він наголосив, що Україна "сплутала" плани Путіна стосовно швидкої перемоги і зуміла захистити себе.
Новий скандал з Орбаном: що відомо
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.
- Також він наголосив, що Угорщина не належить до "мейнстримного європейського підходу" у контексті російсько-української війни.
- Однак Орбан додав, що емоційно війна є трагічною і серця угорців "з українцями".
- На це вже відреагував Київ. Речник МЗС Олег Ніколенко констатував, що "у Кремлі мають радіти", адже глава Угорщини своїми заявами, зокрема, зняв відповідальність з Росії за її агресію проти нашої держави.
- Єнс Столтенберг також прокоментував заяву Орбана щодо нездатності українців здобути перемогу на полі бою без втручання НАТО. Голова Альянсу вважає, Україна має потенціал це зробити самостійно, а військова допомога від союзників лише цьому сприяє.