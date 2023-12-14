Орбан вийшов із чату, – Стефанішина про вчинок глави уряду Угорщини у Брюсселі

Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення про відкриття переговорів для України щодо вступу в ЄС. Під час голосування за це із зали демонстративно вийшов угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Українська сторона іронічно "охрестила" цей вчинок, як те, що "Віктор Орбан вийшов із чату". Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає 24 Канал.

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Стефанішина наголосила, що для української сторони важливо, що рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС є. Віцепрем'єрка наголосила, що і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чітко усвідомлює, що це рішення вже ухвалене.

Далі – це комунікація. Кожен буде вести комунікацію виходячи зі своїх внутрішніх аудиторій,

– сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що українській владі варто своє робити й рухатися до ЄС. Віцепрем'єрка наголосила, що саме цього дня наша держава отримала таку можливість і "зелене світло" від країн-членів Європейського Союзу.

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