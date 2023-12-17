Як можна боротися з Орбаном: політолог назвав дієвий спосіб
Президент Угорщини Віктор Орбан усіляко намагається протистояти євроінтеграції України. Однак його позиція не просто недієва, але й обертається для нього ж погано.
Так чи інакше, Угорщина залишається членом ЄС, тож Україні доведеться налагоджувати стосунки з цією країною. Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Олексій Кошель, зазначивши, що для цього, можливо, варто використовувати різкі методи.
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Як можна вплинути на Орбана
Радник президента Угорщини Балаж Орбан після голосування за початок переговорів про України вступ до ЄС, натякнув, що Угорщина й далі продовжить виступати проти рішення Євросоюзу.
Зокрема, він зазначив, що в наступні роки доведеться ухвалити понад 70 одностайних рішень щодо долі України в ЄС. Хоч при ухваленні остаточних рішень Віктор Орбан може не бути прем'єром Угорщини, налагоджувати стосунки з Будапештом доведеться.
Попри те, що Орбан вставляє нам палиці в колеса та дружить з Путіним, він є надзвичайно складним політиком. Він має серйозну політичну біографію, і завжди був гравцем. Думаю, це важливо для розуміння психології Орбана та впливу (на нього),
– зазначив Олексій Кошель.
Українська політика щодо Угорщини в певному сенсі була хибною. Так, політолог навів приклад, як обурювався Будапешт, коли 2022 року у замку "Паланок" (Мукачево) замість статуї турула – містичного птаха, який є угорським національним символом – встановили тризуб. Таке рішення тоді ухвалила мукачівська міська влада.
Угорські парламентарі різко розкритикували рішення. Тоді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто навіть викликав тимчасового повіреного у справах України.
"Будапешт виявилась до цього вразливим. Мовиться не про один турул, а про комплекс заходів, де б Україна могла продемонструвати силу. Я намагаюсь акцентувати на больових точках Орбана, і не виключаю, що нам ці больові точки потрібно використовувати принаймні в майбутньому. Тому що він поважає мову сили і, очевидно, ми б мали її демонструвати", – наголосив Кошель.
Поки що Україна в питаннях щодо Угорщини демонструє лише заохочення та поблажливості.
Орбан залежний від двох країн
До того ж зауважимо, що Віктор Орбан залежний не лише від Росії, але й від Китаю. Однак він намагається всіляко довести свою самостійність.
Ця залежність проявляється не лише в цінах енергоносії та в економічних факторах. Думаю, річ у тім, що Орбан хоче бути самостійним гравцем на європейській політичній шахівниці. Не даремно, він постійно дає закиди, що у нього "самостійна гра" й він ні на кого не орієнтується,
– зазначив Кошель.
Але при цьому зараз політика Орбана призвела до того, що від нього усі в Європі відвернулися та говорять про це публічно. Яскравим прикладом стане голосування за початок переговорів щодо вступу України в ЄС, який прийняли без очільника Угорщини.
Членство України в ЄС: як діяв Орбан
- На саміті Європейського Союзу у Брюсселі ухвалили рішення про початок переговорів про членство України в ЄС. З цим не погодився, хоч і не заперечив, лідер Угорщини Віктор Орбан. Дебати були надзвичайно довгими через опозицію Угорщини, тож політики вирішили вдатися до цікавого дипломатичного ходу.
- Річ у тім, що під час обговорення питання, канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану випити кави за межами кімнати, у якій приймали доленосне рішення. Після кулуарних розмов Віктор Орбан все ж покинув залу обговорення.
- Водночас під час пресконференції у Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Орбан пообіцяв йому не блокувати вступ України до ЄС. Для цього, однак, потрібно виконати всі умови, які Європейський Союз поставив перед Україною.