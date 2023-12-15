Він уже набрид ЄС: чи є прихована мета в заявах Орбана

Поведінка прем'єр-міністра Угорщина Віктора Орбана вже конкретно дістала багатьох в Європі. ЄС має значно жорсткіше реагувати на його дії, адже бездіяльність породить погані наслідки.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, прокоментувавши діяльність Віктора Орбана. Євросоюзу варто було б суттєво вплинути на нього, щоб у майбутньому на його місці не виникли нові "орбани" в різних країнах.

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Вже є інформація, що Орбан багатьох дратує в Європейському Союзі. Це дає сподівання, що його нарешті поставлять на місце.

Сьогодні один матеріал потрапив мені на очі, де неназваний європейський чиновник сказав, що Орбан всіх вже конкретно дістав. Якщо він далі буде продовжувати відверто проросійську політику, то в ЄС знайдуть шлях ухвалювати рішення без Орбана. Це вже давно потрібно було зробити,

– сказав Тизенгаузен.

Фактично Орбан робить дві надзвичайно шкідливі речі, які можуть мати наслідки для Європейського Союзу. Це – блокування допомоги Україні та блокування санкцій проти Росії.

Чи має Орбан приховану мету

Станом на 14:00 14 грудня Орбан так і не дав згоду на початок переговорів про членство України в ЄС. Він починає придумувати різні причини, що буцімто не були виконані усі умови. А також – пропонує різні альтернативні формати, які не мають сенсу.

Почав казати, що давайте не починати діалог про вступ. Що можна новий формат запропонувати. Що Україна не член ЄС, а партнер. Бачите, що він робить? Вкидає новий формат. Він може засунути це в шухлядку собі. Україна заслуговує зараз бути повноправним членом ЄС набагато більше, ніж деякі країни, які там собі в теплі та спокої сидять і заважають нам на євроінтеграційному шляху,

– сказав Тизенгаузен.

Позиція Орбана щодо вступу України в ЄС: коротко