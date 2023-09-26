Ліквідація адмірала Соколова й інших командирів Росії: в ISW сказали, до чого це призведе

Російський адмірал Віктор Соколов загинув 23 вересня внаслідок удару по будівлі штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Така подія матиме значний вплив на управління флотом країни-агресорки.

Окрім того, внаслідок атаки також загинули й російських офіцерів. Всього наразі відомо про 34 жертв серед загарбників.

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Як загибель Соколова вплине на Чорноморський флот

Аналітики американського Інституту вивчення війни, посилаючись на повідомлення ЗСУ, сказали, що внаслідок удару, який стався під час наради вищого керівництва Чорноморського флоту Росії, також поранено російських військовослужбовців. Мовиться про 105 осіб.

Окрім цього, начальник Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов 23 вересня заявив, що внаслідок удару важко поранено командира 200 окремої мотострілецької бригади Північного флоту Росії генерал-лейтенанта Олега Цекова та командира російського угруповання військ у Запорізькій області генерал-полковника Олександра Романчука.

Загибель Соколова та інших російських офіцерів, про яку повідомляється, призведе до значних збоїв у командуванні та управлінні Чорноморським флотом Росії,

– наголосили в ISW.

Експерти також зазначили, що внаслідок українського удару по десантному кораблю "Мінськ" у Севастополі 13 вересня загинув 62 особи.

"Багато особового складу було присутнє (на кораблі "Мінськ" – 24 Канал), оскільки він мав заступити на бойове чергування 14 вересня", – сказали аналітики.

В ISW зазначили, що ще не мають підтвердження того, що ці удари вбили Соколова чи будь-яких інших високопоставлених російських командирів. Водночас там підкреслили, що російське командування могло б легко спростувати українські звіти, якщо вони були б неправдивими.

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