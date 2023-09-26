Умєров прокоментував чутки щодо смерті командувача Чорноморського флоту

Очільник Міноборони Рустем Умєров прокоментував чутки навколо ймовірної ліквідації командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова. Міністр зазначив, що смерть російського адмірала стала б гарною новиною для всіх.

Умєров наголосив, що ліквідація Віктора Соколова свідчила про початок деокупації українського Криму. За словами міністра, адмірала в будівлі, куди влучили ЗСУ, взагалі "не мало б бути".

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Умєров прокоментував смерть адмірала Соколова

Журналісти зазначили, що міністр оборони України "не підтвердив і не спростував" смерть командувача Чорноморського флоту Росії внаслідок ракетного удару по штабу загарбників у Севастополі.

"Він перебував на наших тимчасово окупованих територіях. Його там взагалі не повинно бути", – наголосив Умєров.

Водночас глава Міноборони наголосив, що ймовірна смерть Соколова стане гарним приводом для того, щоб світ побачив, що наша держава продовжує звільняти територію від ворога.

Якщо він загинув, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупувати нашу територію,

– зауважив міністр.

Україна перевіряє інформацію про смерть Соколова

У Силах спеціальних операцій 26 вересня заявили, що після публікації відео росіян із живим командувачем Чорноморського флоту, військові перевіряють інформацію про можливу смерть Соколова. Адже багато тіл ще досі не вдалося ідентифікувати.

Водночас якщо смерть адмірала підтвердять, то це стане першим за понад сто років випадком ліквідацією російського командувача флоту. Раніше подібний випадок трапився у 1904 році під час російсько-японської війни.

Зрештою аналітики американського Інституту вивчення війни наголосили, що ліквідація Соколова та інших командирів російської армії стане значним ударом для ворога. Зокрема, це призведе до значних проблем із командуванням Чорноморським флотом.