"Більше не адвокат": зрадника України Віктора Медведчука позбавили відповідного статусу
Джерело:Роман Титикало
Кума Путіна, зрадника Медведчука позбавили статусу адвоката. Це вже підтвердили у відповідній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії.
Про позбавлення статусу адвоката повідомив депутат Київської облради. Згодом журналістам підтвердили цю інформацію у КДКА.
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Медведчук більше не адвокат
Про те, що Медведчук більше не адвокат Титикало написав 24 травня.
Історична справедливість відбулась! Щойно Дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю,
– зазначив депутат.
Згодом у коментарі Liga.net очільник кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області підтвердив цю інформацію.
"Ухвалили дисциплінарне рішення щодо позбавлення його (Медведчука – 24 Канал) статусу адвоката", – сказав Володимир Поліщук.
Читайте також Як Медведчук і депутати від ОПЗЖ посприяли початку війни в Україні: деталі від RUSIЗверніть увагу! У 1980-му році Віктора Медведчука призначили адвокатом видатного українського поета та дисидента Василя Стуса. Однак, він став не захисником, а другим прокурором. Детальніше про це читайте тут.
Зауважимо, що у січні 2023-го Верховна Рада позбавила Медведчука депутатського мандата.